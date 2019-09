Veli Can’ın eşi vefat etti

Çorum’un tanınmış şahsiyetlerinden, emekli öğretmen, merhum Veli Can’ın eşi Nazik Pamil Can (87) dün akşam saat 20.30’da tedavi görmekte olduğu Özel Elitpark Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Kemal Can, Gönül Tatar, Güler Aydoğdu ve merhum Tekin Can’ın anneleri olan Nazik Pamil Can’ın cenazesi, yarın saat 11.00’de Bahabey Caddesi’ndeki Veli Can Apartmanı’ndan alınarak Domu köyünde toprağa verilecek.

ÇORUM HABER merhumeye Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diler.