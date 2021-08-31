Veli Aylar’ın oğlu evlendi

Gülbeyaz ve Hayati Maden’in kızları Nurşen ile Veli – Mebruke Aylar çiftinin oğulları Burak evlendi. Genç çiftin düğün törenleri önceki gün Yıldızpark Düğün Salonu’nda çok sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Düğüne CHP İl Başkanı Mehmet Tahtasız, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, ÇESOB Başkanı Recep Gür, bazı parti yöneticileri ile birlikte kaymakamlar, belediye başkanları, kamu kurum ve kuruluşlarının yöneticileri, siyasi parti yöneticileri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.

ÇORUM HABER, Maden ve Aylar ailelerini kutlar, genç çifte ömür boyu mutluluklar diledi.

(Aliye ÖNCEL)

