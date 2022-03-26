Veli Ateş vefat etti
Oğuzlar Belediyesi önceki dönem Başkanı Orhan Ateş'in dayısı Veli Ateş (88) vefat etti.
Güncel 26.03.2022, 11:04
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Bedriye Ateş’in eşi, 4 çocuk babası Veli Ateş, yaşlılığa bağlı rahatsızlığından dolayı hayatını kaybetti.
Merhumun cenazesi öğle namazından sonra Oğuzlar ilçe mezarlığında toprağa verilecek.
ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet yakınlarına başsağlığı diler.
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