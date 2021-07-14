Vektörel mücadele hız kesmiyor

Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü Vektörel Mücadele Ekipleri, insan sağlığına yönelik en önemli çalışmalardan biri olan vektörel mücadele çalışmalarını etkin bir şekilde sürdürüyor. 12 ay boyunca tespit edilen 103 gübre döküm alanı ve 34 sivrisinek üreme kaynağında çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade eden Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, problemi kaynağında çözmek için bu çalışmaları aralıksız devam ettirdiklerini söyledi. ULV araçlarıyla her hafta cadde ve sokaklarda, evsel atık konteynırlarında ise elektrikli bisikletler ile 14 günde bir vektörel mücadele çalışması yaptıklarını hatırlatan İsmail Yağbat, “Çalışmalarımız Kurban Bayramı’nda da aralıksız devam edecek. Ayrıca karasinek ve sivrisinek mücadelemizde sürekliliği sağlamak ve meydana gelebilecek aksaklıkları hemen gidermek için istek ve şikayetlerin geldiği bölgeye acilen müdahale ediyoruz. Çalışmalarımızı gerçekleştirirken Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış biyosidal ürünleri kullanıyoruz” dedi.

DERELERDE HAŞERE VE SİVRİSİNEK MÜCADELE

Şehir merkezinde bulunan derelerde sivrisinek ve haşerelere karşı da çalışmaların aralıksız devam ettiğini vurgulayan Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, sivrisineklerin ürediği su birikintisi olan yerlerde ve derelerde tablet uygulaması ile sivrisinekle mücadele ettiklerini kaydetti.

MÜCADELEMİZE KATKIDA BULUNUN

Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, karasinek ve sivrisinek mücadelesinde problemi kaynağında çözmek için bu mücadeleye herkesin destek vermesi gerektiğini söyledi. Evsel katı atıklarının çöp poşetine konulması gerektiği ve ağzı kapalı bir şekilde çöp konteynırına bırakılması gerektiğini hatırlatan Yağbat, “Konteynır kapaklarını kapalı tutup, evlerimizde ve bahçelerimizde uzun süre çöp bulundurmayalım. Sivrisinekler durgun sularda ürediği için fıçı, bidon, teneke, saksı, araba lastiği gibi malzemeleri su dolu bir şekilde bırakmayalım” dedi.

Yağbat, vatandaşların istek, şikâyet ve önerilerini Temizlik İşleri Müdürlüğü’ne ait 333 11 99 numarayı arayarak iletebileceklerini sözlerine ekledi. (Haber Merkezi)

