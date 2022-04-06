Vektörel mücadele çalışmaları devam ediyor
Çorum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Baharın gelmesiyle birlikte Yaz aylarında oluşabilecek karasineğe karşı üreme alanlarından olan hayvan gübrelerinin döküldüğü bölgelerin tespit çalışmalarını sürdürüyor.
Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, “Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak vektörel mücadele çalışmasında ilk önce karasinek üreme kaynağının başında gelen hayvan gübrelerinin döküldüğü alanları tespit ediyoruz” dedi. Başkan Yardımcısı Yağbat, “Şu ana kadar tespit ettiğimiz 111 gübrelik alanı coğrafi bilgi sistemine işleyerek haritalandırma çalışmamız devam ediyor. Bu alanlarda vektör canlılara karşı fiziksel ve larva mücadele çalışmamızı gerçekleştireceğiz” diye konuştu.
Yağbat, vatandaşlara çağrıda bulunarak, “Evsel katı atıklarınızı çöp poşetine koyarak ağzı kapalı bir şekilde çöp konteynırına bırakınız ve konteynır kapaklarını kapalı tutunuz. Evlerinizde ve bahçelerinizde uzun süre çöp bulundurmayınız. Hayvan gübrelerini açıkta bırakmayınız, yığın haline getirip üzerine toprak veya kireçle örtünüz. İstek, şikâyet ve önerileriniz için 0364 333 11 99 telefon numaralarını arayabilirsiniz. Karasinek ile mücadelemizde sürekliliği sağlamak ve meydana gelebilecek aksaklıkları hemen gidermek için istek ve şikâyetin geldiği bölgeye acil müdahalede bulunuyoruz.” dedi.
Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, ekiplerin sivrisinek, karasinek ve kronomidlerin üreme alanlarından olan Millet Bahçemizin gölet alanında araç üstü holder, deniz bisikleti ve mopet ile larva mücadelesi yaptıklarını da sözlerine ekledi.
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