“Vefa toplumunu inşa ve ihya etmekle mükellefiz”

Dua ve Musiki Faslının yer aldığı program, Kaleli Vakfı sosyal medya hesabı üzerinden izleyicilerle canlı yayın üzerinden gerçekleştirildi.

İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Görevlisi Tuncel, ““Bizler de Hz.Peygamberin ümmeti olarak Resulüllah Efendimizin kalb-i şerifleri ile aynı hassasiyetleri taşıyarak, vefa ve sadakatimizi göstermek zorundayız” dedi.

Musiki üstatları Muammer Özcan, Ebubekir Atalay ve Emekli Din Görevlisi, ÇORUM HABER köşe yazarı Fikrettin Çıplak Hocaefendi ile devam eden programda , Tilavet olunan Kur’an-ı Kerim ile birlikte Hz.Muhammed (s.a.v.) için yazılan ve söylenen en güzel ilahi, naat ve kasideler eşliğinde oluşan manevi atmosfer ve coşku, dinleyenleri adeta mest etti. (Haber Merkezi)

