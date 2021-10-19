“Vefa toplumunu inşa ve ihya etmekle mükellefiz”
Mevlid-i Nebi Haftası anma ve kutlama etkinlikleri kapsamında Kaleli Vakfı’nda düzenlenen programda, Peygamberimiz Hz.Muhammed (s.a.v.)’in dünyayı teşriflerinin 1450.yıl dönümü nedeniyle, Vakıf Müdürü İsmail Tuncel tarafından “Vefa Örneği Sahabe-i Kiram, Örnek İnsan Hz.Muhammed (s.a.v.)” konulu bir konferans verildi.
Güncel 19.10.2021, 20:30
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Dua ve Musiki Faslının yer aldığı program, Kaleli Vakfı sosyal medya hesabı üzerinden izleyicilerle canlı yayın üzerinden gerçekleştirildi.
İlahiyat Fakültesi Emekli Öğretim Görevlisi Tuncel, ““Bizler de Hz.Peygamberin ümmeti olarak Resulüllah Efendimizin kalb-i şerifleri ile aynı hassasiyetleri taşıyarak, vefa ve sadakatimizi göstermek zorundayız” dedi.
Musiki üstatları Muammer Özcan, Ebubekir Atalay ve Emekli Din Görevlisi, ÇORUM HABER köşe yazarı Fikrettin Çıplak Hocaefendi ile devam eden programda , Tilavet olunan Kur’an-ı Kerim ile birlikte Hz.Muhammed (s.a.v.) için yazılan ve söylenen en güzel ilahi, naat ve kasideler eşliğinde oluşan manevi atmosfer ve coşku, dinleyenleri adeta mest etti. (Haber Merkezi)
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