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Vefa sosyal destek grubuna ziyaret

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Çorum Merkez Albayrak İlkokulu'nda hizmet veren ve gönüllü öğretmenler tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunu ziyaret etti.

Vefa sosyal destek grubuna ziyaret

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Çorum Merkez Albayrak İlkokulu'nda hizmet veren ve gönüllü öğretmenler tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunu ziyaret etti.

05 Nisan 2020 Pazar 20:20
Vefa sosyal destek grubuna ziyaret

Ziyaret sırasında yetkililerden bilgiler alan Sarı, tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak yapılan hizmetlerden ötürü teşekkür etti.

Bu zamana kadar bankacılık işlemleri için 65 yaş üstü vatandaşlarımızdan 362 başvuru alındığını belirten Sarı, bunlardan acil olarak 158 başvurunun yerine getirildiğini, diğer başvuruların da sıra ile hızlı bir şekilde yerine getirileceğini kaydetti.

Yaşlıların mağduriyet yaşamamaları için gerekli tüm çalışmaların hassasiyetle yürütüldüğüne dikkat çeken Sarı, “Devletimiz vatandaşlarımızın sağlığını korumak için gerekli her türlü tedbirleri alıyor. Sizlerin sağlığı bizim için önemli, sizler evinizde rahat edin, bizler size hizmet edelim. Bu Vefa Merkezimizden, öğretmenlerimiz vatandaşlarımıza ivedilikle yardımcı oluyor. Bu zorlu süreci inşallah hep birlikte atlatacağız. Yeter ki kurallara, yönlendirmelere uyalım ve mutlaka evlerimizde kalmaya devam edelim. Yaşlılarımıza evde kalmaları gerektiğini söylerken saygı ve nezaket çerçevesine dikkat edelim. Siz değerli öğretmenlerim, takdire şayan hizmet anlayışınızla çalışmanızdan ötürü sizlere tekrar tekrar teşekkür ediyorum” dedi. (Haber Merkezi)

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