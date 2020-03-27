“Vefa Sosyal Destek Grubu” çalışmalarına müftülükten destek

Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle İçişleri Bakanlığı tarafından oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubuna Çorum Valiliği koordinesinde çalışmalara Çorum İl Müftülüğü ile Türkiye Diyanet Vakfı Çorum Şubesi de destek verdi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmalarının sınırlandırılması üzerine, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, din görevlilerine; "Yaşlı ve kronik hastalarımızın ihtiyaçlarını karşılamalarına yardımcı olalım" talimatı vermişti. Başkan Erbaş’ın talimatı üzerine 81 ilde harekete geçen din görevlileri, "65 Yaş Üstü Vefa Sosyal Destek Grubu" çalışmaları kapsamında vatandaşlara evlerinde hizmet vermeye başladı.

Grupta yer alan din görevlileri ve TDV gönüllüleri, 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile kronik rahatsızlığı olan kişilerin ihtiyaçlarını karşılamak için çalışıyor.

(Haber Merkezi)