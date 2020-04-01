“Vefa sosyal destek gönüllerinin sayısı giderek artıyor”

Tamamı öğretmen, idareci ve kurumlarda çalışan personelden oluşan gönüllülerin merkez ve ilçelerimizde toplam 314 sayıya ulaştığını dile getiren Sarı, ifade etti. Bu gönüllülerin yaşlıların ihtiyaç duydukları tüm bankacılık işlemlerini yapmakta yardımcı olduğunu, bu sıkıntılı günlerde herkesin birbirine destek olmaya devam edeceğini belirtti.

Sokağa çıkması kısıtlanan risk grubu vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar çerçevesinde 324 kişisel başvuru yapıldığını, bunlardan 138 tanesinin gerçekleştirildiğini anlatan Yakup Sarı, 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlıkları bulunan büyüklerimizin evlerinde kalarak, dışarı çıkmamalarını, öğretmenlerin bütün samimiyetleri ile onların ihtiyaçlarını gidermeye çalıştığını belirterek, “Rabbimizin izniyle bu günler de hızla atlatılacaktır. Vatandaşlarımıza 'Evde kal Çorum' diyoruz" şeklinde ifadede bulundu.

(Haber Merkezi)