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Vefa gruplarından 50 bin kişiye hizmet

Korona virüs salgınını önlemeye yönelik tedbirler kapsamında, dışarıya çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara yardımcı olmak amacıyla kurulan Çorum Vefa Sosyal Destek Grupları, gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyor. 

03 Mayıs 2020 Pazar 13:21
Vefa gruplarından 50 bin kişiye hizmet

Vefa Sosyal Destek Grubları, salgın günlerinde vatandaşların ihtiyacına gönüllü olarak koşuyor. Kiminin evine kalp ilaçlarını götürüyorlar, kiminin ise çıkıp alamadığı ekmekleri dağıtıyorlar. 
Sokağa çıkma kısıtlamasında vatandaşın ihtiyacına koşan Vefa Sosyal Destek Grupları, 155, 156 ve 112 numaralı hatlara gelen çağrıları ve talepleri not alıp harekete geçiyorlar, vatandaşlara ihtiyaçlarını temin ediyorlar. 

50 bin kişiye hizmet 
İçişleri Bakanlığı tarafından alınan soka çıkma kısıtlamalarının başladığı tarihten bugüne kadar ekipler 50 bin vatandaşın ayağına hizmet götürdü. Vefa grupları sadece 65 yaş ve üstü vatandaşlara değil sıra çocuklara yönelik de çalışmalara imza attı. 23 Nisan’da çocuklara yönelik sürpriz ziyaretler ve etkinlikler yapan ekipler, ayrıca yetim ve çocuklara da el uzatarak yalnız bırakmadı. Ekipler, zaman zamanda salgın nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarını da karşılayarak kendi elleriyle beslediler. 

(İHA)

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