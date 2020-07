“Vefa grubuna vefasızlık”

Salgın döneminde insanların sokağa çıkmaya imtina ettiği, zorunlu koşullarda sokağa çıktığında da tanıdıkları ile karşılaştığında konuşmaktan bile çekindiği, dükkân, eczane, PTT, banka vb. yerlere girme konusunda cesaretini yitirdiği, sokakların ıssızlaştığı bir dönemde öğretmenlerin aracılığıyla çok güzel bir hizmete imza atıldığını vurgulayan Efe, Çorum’da gönüllü öğretmenler aracılığıyla bankalardan, sokağa çıkma yasağı olan 65 yaş üstü vatandaşların paralarının çekilerek, yine gönüllü öğretmenler aracılığıyla bu vatandaşlara ulaştırıldığını anlattı. Tüm bu hizmetler yapılırken öğretmenlerin kendi özel araçlarını kullanarak çeşitli bankalara gittiğini, sıra beklediğini, o çeşitli bankaların birbirinden farklı uygulamaları ile karşılaştığını belirten Efe, ilçelerde de gerçekleşen bu çalışmada kimi ilçe kaymakamlarının öğretmenleri belge ile taltif ederken, kimi ilçeler de herhangi bir şey yapılmadığı, en üzücüsünün de Valiliğin beş defa görev alanları “Başarı Belgesi” ile taltif etmesi olduğunu, bu uygulamanın diğer görev alan öğretmenlerin vefakâr hizmetinin değersizleştirilmesine neden olduğunu vurguladı.

Serdar Efe, her koşulda vefakârlığı ve fedakârlığı ilke edinmiş eğitim çalışanlarının devlet büyüklerimizden beklentisinin ödül değil, her zaman ve her koşulda; adalet, liyakat ve hakkaniyet ilkelerinden ayrılmadan yönetim mekanizmasını kullanmaları; alınan karar ve yapılan uygulamalarda bunu vatandaşlara hissettirmeleri olduğunu dile getirdi. (Haber Merkezi)