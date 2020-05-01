Vefa Grubu 7452 kişiye ulaştı

Valilik koordinasyonunda, il ve ilçe Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllülerinin, vefanın en güzel şekilde gerçekleşmesi için, çok değerli bir yardımlaşma ve dayanışma örneği sergilediklerini dile getiren Sarı, bu vefa örneğini Çorum Merkez ve ilçelerimizde 583 öğretmen ve idareci, 27 personel olmak üzere toplamda 610 gönüllünün sahada aktif olarak sergilediğini kaydetti. 28 Nisan tarihi itibariyle 7452 işlem gerçekleştirildiğini anlatan Sarı, eğitim camiası olarak devlete ve vatandaşlara tüm güçleri ile hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı. (Haber Merkezi)