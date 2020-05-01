Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 12°
parçalı bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
101110
ALTIN
383.059
DOLAR
7.0385
STERLİN
8.7600
EURO
7.7303
Yasaklara uymayanlara ceza yağdı
Yasaklara uymayanlara ceza yağdı
KADINLAR 1 MAYIS’TA 6284’E DİKKAT ÇEKTİ
KADINLAR 1 MAYIS’TA 6284’E DİKKAT...
Yağmur altında sosyal mesafeli 1 Mayıs 
Sosyal mesafeli 1 Mayıs 
Evinden dört kamyon çöp çıkan yaşlı kadın konuştu
Yaşlı kadın konuştu
Vali Çiftçi, traktörle mısır ekti
Vali Çiftçi, traktörle mısır ekti

Vefa Grubu 7452 kişiye ulaştı

Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, Çorum Vefa Sosyal Destek Grupları ile ilgili açıklamada bulundu.

01 Mayıs 2020 Cuma 21:20
Vefa Grubu 7452 kişiye ulaştı

Valilik koordinasyonunda, il ve ilçe Vefa Sosyal Destek Grubu gönüllülerinin, vefanın en güzel şekilde gerçekleşmesi için, çok değerli bir yardımlaşma ve dayanışma örneği sergilediklerini dile getiren Sarı, bu vefa örneğini Çorum Merkez ve ilçelerimizde 583 öğretmen ve idareci, 27 personel olmak üzere toplamda 610 gönüllünün sahada aktif olarak sergilediğini kaydetti. 28 Nisan tarihi itibariyle 7452 işlem gerçekleştirildiğini anlatan Sarı, eğitim camiası olarak devlete ve vatandaşlara tüm güçleri ile hizmet etmeye devam edeceklerini vurguladı. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
84 kişi hayatını kaybetti
84 kişi hayatını kaybetti
Selahattin Toprakçı dayısını kaybetti
Selahattin Toprakçı dayısını kaybetti
“Alışveriş yaparken denetimi elden bırakmamalıyız”
“Alışveriş yaparken denetimi elden bırakmamalıyız”
Belediye, bank ve kameriyeleri “O gün”e hazırlıyor
Belediye, bank ve kameriyeleri “O gün”e hazırlıyor
“Tüm sendikalar görüş ayrılıklarını bir kenara koymalı”
“Tüm sendikalar görüş ayrılıklarını bir kenara koymalı”
Rektör Öztürk’den 1 Mayıs kutlaması
Rektör Öztürk’den 1 Mayıs kutlaması

banner391

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim