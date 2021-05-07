Vefa ekipleri, sosyal destek ödemelerini evlere ulaştırdı

Çorum Valiliği tarafından yapılan açıklamada PTT tarafından başlatılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın EİKP ( Ekonomik İstikrar Kalkınma Paketi) “Konutta Ödeme” kapsamında pandemi destek ödemeleri dağıtım çalışmalarında, ilimizde de PTT dağıtım ekiplerine destek vererek ödemelerin vatandaşlara biran önce ulaşmasını sağlamak amacıyla vefa ekiplerinin dağıtıma katkı sağladığı vurgulandı.

Açıklamada bu kapsamda Çorum Valiliği Vefa Sosyal Destek Ekipleri’nde görevlendirilen; 15 mahalle muhtarı ve 15 aza, Milli Eğitim Müdürlüğü’nden 50 öğretmen, SYDV (Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı) personel ve araçları, 10 araç Çorum Belediyesi, 10 Araç Özel İdare, 8 araç diğer kamu kurumlarından olmak üzere toplam 28 araç ile vatandaşların konutlarında yardım paralarının dağıtım çalışması gerçekleştirildi.

(Haber Merkezi)

