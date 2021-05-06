Vefa destek grubundan yüzlerce kişiye hizmet

Geçtiğimiz yıl Mart ayının ortalarında alınan 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunanlar evden dışarı çıkmasının kısıtlanması ve daha sonra ise 20 yaş altındaki gençlerin sokağa çıkmasının yasaklanması sonrası Valilik koordinasyonunda kurulan “Vefa Sosyal Destek Grubu” ve “Vefa İletişim Merkezleri” geçtiğimiz günlerde başlayan 17 günlük tam kapanma döneminde de yeniden faal olarak çalışmaya başladı.

Bu kapsamda Çorum Valiliği koordinasyonunda İl Müftülüğü, Belediye, AFAD, Milli Eğitim Müdürlüğü, PTT Başmüdürlüğü, Emniyet, Jandarma, Kızılay, başta olmak üzere bir çok kurum ve kuruluşun desteği ile oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları bir yıllık sürede binlerce vatandaşa hizmet götürmüştü.

Tam kapanma döneminde de faal olan Vefa destek grupları aradan geçen bir haftalık sürede yüzlerce kişiye hizmet verdi. Vatandaşlar 112, 2137066 ve 2257800 numaralı telefonları arayarak Vefa Sosyal Destek ekiplerine ulaşmaya devam ederken, ekipler de süreçte vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışmalarına devam ediyor.



(Uğur GÖRKEM)

