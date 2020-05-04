Vefa destek grubundan 50 bin vatandaşa hizmet

Çorum Valiliği koordinasyonunda İl Müftülüğü, Belediye, AFAD, Milli Eğitim Müdürlüğü, PTT Başmüdürlüğü, Emniyet, Jandarma, Kızılay, başta olmak üzere bir çok kurum ve kuruluşun desteği ile oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları tarafından bugüne kadar merkezde 50 binin üzerinde vatandaşa hizmet götürüldü.

Çorum Valiliği’nin resmi sosyal medya hesabından 23 Mart - 14 Nisan 2020 tarihleri arasında “Vefa Sosyal Destek Grubu” ve “Vefa İletişim Merkezleri”nde 25 binin üzerinde vatandaşa hizmet verilmişti. 24 saat esasına göre öncelikli risk grubundaki 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar başta olmak üzere 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerine yapılan başvuruları anında değerlendirerek çözüm üreten Vefa destek grubunun bugüne kadar geçen sürede 50 binin üzerinde başvuruyu değerlendirerek halkın taleplerinin karşılandığı öğrenildi.

Çorum’da değerli bir yardımlaşma ve dayanışmanın sergilendiği belirtilen açıklamada “Çorum’da sunulan “Vefa” hizmetlerinde görev alan bütün kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri ve çalışanlarına, kıymetli büyüklerimiz ve Çorumlular adına şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız. Evlerinde kalan ve bu çalışmalarda bizlere destek veren bütün Çorumlulara teşekkür ediyoruz” görüşüne yer verildi.

Öte yandan sokağa çıkma yasağı olanlar dışında 23 Nisan’da çocuklara yönelik sürpriz ziyaretler ve etkinlikler yapan vefa ekipleri, ayrıca yetim ve çocuklara da el uzatarak yalnız bırakmadı. Ekipler, zaman zamanda salgın nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarını da karşılayarak kendi elleriyle beslediler.

(Volkan SINAYUÇ)