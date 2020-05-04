Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 13°
parçalı az bulutlu
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale Koronavirüs
BİST
98842
ALTIN
385.979
DOLAR
7.0403
STERLİN
8.7639
EURO
7.6744
"Normal hayata dönüşü kademe kademe başlatacağız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu
11 ekip, 230 kişi 200 bin maske dağıtacak
11 ekip, 230 kişi 200...
TIR ile cip çarpıştı, kaza yerinde toplananlar sosyal mesafeyi unuttu
TIR ile cip çarpıştı
Yaşlı kadından şok sözler "Kocam beni dövdü dövdü sokağa attı"
"Kocam beni dövdü sokağa attı"
Çorumlu iş adamından sağlık çalışanlarına siperlik
Çorumlu iş adamından sağlık çalışanlarına...

Vefa destek grubundan 50 bin vatandaşa hizmet

İçişleri Bakanlığı’nın tüm dünyayı etkisi altına alın yeni tip Koronavirüs ile mücadele kapsamında Mart ayının ortalarında aldığı 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın evden dışarı çıkmalarının kısıtlanması ve daha sonra alınan 20 yaş altındaki gençlerin sokağa çıkmasının yasaklanması uyarınca ilimizde Valilik koordinasyonunda kurulan “Vefa Sosyal Destek Grubu” ve “Vefa İletişim Merkezleri”nde hizmetler aralıksız devam ediyor.

04 Mayıs 2020 Pazartesi 22:07
Vefa destek grubundan 50 bin vatandaşa hizmet

Çorum Valiliği koordinasyonunda İl Müftülüğü, Belediye, AFAD, Milli Eğitim Müdürlüğü, PTT Başmüdürlüğü, Emniyet, Jandarma, Kızılay, başta olmak üzere bir çok kurum ve kuruluşun desteği ile oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları tarafından bugüne kadar merkezde 50 binin üzerinde vatandaşa hizmet götürüldü.

Çorum Valiliği’nin resmi sosyal medya hesabından 23 Mart - 14 Nisan 2020 tarihleri arasında “Vefa Sosyal Destek Grubu” ve “Vefa İletişim Merkezleri”nde 25 binin üzerinde vatandaşa hizmet verilmişti. 24 saat esasına göre öncelikli risk grubundaki 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar başta olmak üzere 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerine yapılan başvuruları anında değerlendirerek çözüm üreten Vefa destek grubunun bugüne kadar geçen sürede 50 binin üzerinde başvuruyu değerlendirerek halkın taleplerinin karşılandığı öğrenildi.

Çorum’da değerli bir yardımlaşma ve dayanışmanın sergilendiği belirtilen açıklamada “Çorum’da sunulan “Vefa” hizmetlerinde görev alan bütün kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri ve çalışanlarına, kıymetli büyüklerimiz ve Çorumlular adına şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız. Evlerinde kalan ve bu çalışmalarda bizlere destek veren bütün Çorumlulara teşekkür ediyoruz” görüşüne yer verildi.

Öte yandan sokağa çıkma yasağı olanlar dışında 23 Nisan’da çocuklara yönelik sürpriz ziyaretler ve etkinlikler yapan vefa ekipleri, ayrıca yetim ve çocuklara da el uzatarak yalnız bırakmadı. Ekipler, zaman zamanda salgın nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanlarının mama ihtiyaçlarını da karşılayarak kendi elleriyle beslediler.

(Volkan SINAYUÇ)

İlgili Haberler
Bu ayıptan kurtulmalıyız!
Bu ayıptan kurtulmalıyız!
Bölgede zam şampiyonu sivri biber
Bölgede zam şampiyonu sivri biber
Vali Çiftçi’den Vefa ekibine teşekkür
Vali Çiftçi’den Vefa ekibine teşekkür
Orman köylülerinin kredileri ertelendi
Orman köylülerinin kredileri ertelendi
ÇORUMİNİA maket ve rölyefleri için ihale
ÇORUMİNİA maket ve rölyefleri için ihale
Çorum müzeleri sanal ziyarete açık
Çorum müzeleri sanal ziyarete açık

banner391

Videolar Yazarlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim