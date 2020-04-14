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Vefa destek grubundan 25.913 vatandaşa hizmet

İçişleri Bakanlığı’nın tüm dünyayı etkisi altına alın yeni tip Koronavirüs ile mücadele kapsamında Mart ayının ortalarında aldığı 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın evden dışarı çıkmalarının kısıtlanması ve daha sonra alınan 20 yaş altındaki gençlerin sokağa çıkmasının yasaklanması uyarınca Çorum’da Valilik koordinasyonunda kurulan “Vefa Sosyal Destek Grubu” ve “Vefa İletişim Merkezleri”nde hizmetler aralıksız devam ediyor.

Vefa destek grubundan 25.913 vatandaşa hizmet

İçişleri Bakanlığı’nın tüm dünyayı etkisi altına alın yeni tip Koronavirüs ile mücadele kapsamında Mart ayının ortalarında aldığı 65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlarımızın evden dışarı çıkmalarının kısıtlanması ve daha sonra alınan 20 yaş altındaki gençlerin sokağa çıkmasının yasaklanması uyarınca Çorum’da Valilik koordinasyonunda kurulan “Vefa Sosyal Destek Grubu” ve “Vefa İletişim Merkezleri”nde hizmetler aralıksız devam ediyor.

14 Nisan 2020 Salı 21:40
Vefa destek grubundan 25.913 vatandaşa hizmet

Çorum Valiliği koordinasyonunda İl Müftülüğü, Belediye, Milli Eğitim Müdürlüğü, PTT Başmüdürlüğü gibi bir çok kurum ve kuruluşun desteği ile oluşturulan Vefa Sosyal Destek grupları tarafından bugüne kadar 25 bin 913 vatandaşa hizmet götürüldüğü açıklandı.

Çorum Valiliği’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada 23 Mart - 14 Nisan 2020 tarihleri arasında “Vefa Sosyal Destek Grubu” ve “Vefa İletişim Merkezleri”nde 24 saat esasına göre hizmet veriliyor. Öncelikli risk grubundaki 65 yaş üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşlar 112, 155 ve 156 çağrı merkezlerine yaptıkları başvuruların anında değerlendirilerek çözüm üretildiğinin belirtildiği açıklamada, ilçelerde de kaymakamların koordinasyonunda oluşturulan “İlçe Vefa Sosyal Destek Grubu” ekiplerinin de, talep sahibi vatandaşların ihtiyaçlarını ivedilikle karşılamaya devam ettiği vurgulandı.

Uygulamanın başladığından bugüne kadar geçen sürede yaklaşık 26 bin başvurunun değerlendirilerek halkın taleplerinin karşılandığı, ayrıca Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ilimizde ihtiyaç sahibi olan ailelere yönelik 1000 TL destek ödemesinin de dağıtımının yapılmaya devam edildiği belirtilen açıklamada; “Valiliğimiz koordinasyonunda, Vefa Sosyal Destek Grubu çalışmalarımızın en hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesi için Kaymakamlıklarımız, Emniyet - Jandarma birimlerimiz, sağlık çalışanlarımız, yerel yönetimlerimiz, kamu kurum ve kuruluşlarımız, AFAD, Kızılay, sivil toplum kuruluşlarımız, muhtarlarımız arasında çok değerli bir yardımlaşma ve dayanışma sergilenmektedir. İlimizde sunulan “Vefa” hizmetlerinde görev alan bütün kurum ve kuruluşlarımızın yöneticileri ve çalışanlarına, kıymetli büyüklerimiz ve Çorumlular adına şükranlarımızı sunuyoruz. İyi ki varsınız. Evlerinde kalan ve bu çalışmalarda bizlere destek veren bütün Çorumlulara teşekkür ediyoruz” görüşüne yer verildi.

(Volkan SINAYUÇ)

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