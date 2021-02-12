Vedat Milor’un tercihi “tarhana”, ama anket sonucu “mercimek çorbası” çıktı

‘Vedat Milor ile En İyisi’ programının Türkiye’nin lezzet tercihlerine odaklanan son anketi Milor’un “Farz edelim ki uluslararası bir çorba yarışmasına ikisinden birini göndermemiz gerekiyor. Tarhanayı mı seçerdiniz, mercimeğe mi?” sorusuyla sosyal medyada başladı. Ankette toplam 226 bin 758 kişi oy kullandı. Sonuçlarda ‘mercimek’ kıl payı farkla galip gelirken Milor, iki tarafın da uzmanlarından görüşlerini aldı.

Vedat Milor, anket sonuçlarını değerlendirdikten sonra kendi cevabının ‘tarhana’ olduğunu da açıkladı. Milor, Türk geleneksel mutfağında tarhananın önünün çok daha açık olduğunu, kaybolmadan değerlendirilmesi halinde yalnızca bu lezzeti deneyimlemek için bile ülkemize çok sayıda turistin gelebileceğini ifade etti.

(Haber Merkezi)