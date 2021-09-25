Vedat Canbek’e kutlama
Güncel 25.09.2021, 00:41
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Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanlığına yeniden seçilen Vedat Canbek’i ve yeni yönetimini ziyaret ederek hayırlı olsun temennisinde bulundu.
Ziyarete Belediye Meclisi üyeleri Mustafa Tuzcu ve Kenan Özüyağlı da katıldı.
(Haber Merkezi)
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