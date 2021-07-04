Vedat Canbek, kooperatif üyelerine teşekkür etti

Genel Kurulun Çorumlu esnaf ve sanatkar camiasına yakışır bir olgunlukta ve adeta bir bayram havasında gerçekleştirildiğini ifade eden Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Vedat Canbek, Genel Kurul sonunda “Güven, istikrar ve tecrübeye devam” diyen tüm kooperatif üyelerine minnettar olduklarını kaydetti.

Genel Kurulda zaman zaman tartışmaların yaşandığını ancak demokrasiye yakışır bir kongre gerçekleştirdiklerini dile getiren Canbek, Genel Kurulun sonucunun Çorumlu tüm esnaf ve sanatkarlara hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu.

Dün olduğu gibi bugün ve yarında Çorumlu esnaf ve sanatkarların hizmetinde olacaklarını ifade eden Canbek, “Genel Kurulumuza katılarak bizleri destekleyen tüm üyelerimize teşekkür ederim. Yoğunluktan dolayı Genel Kurul salonuna giremeyerek geri dönmek zorunda kalan üyelerimizden özür dileriz. Ayrıca Valimiz Sayın Mustafa Çiftçi ve Emniyet Müdürümüz Sayın Mehmet Gülser nezdinde Genel Kurulumuzun güvenliğini başarıyla sağlayan tüm emniyet mensuplarımıza da şükran borçluyuz” dedi.

Bugüne kadar edindiği tecrübe ve birikimlerine güvendiğini ve Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’ni daha üst noktalara taşımak için gayret göstereceğini belirten Canbek, “Ben ve ekibim bugüne kadar şeffaf ve katılımcı bir yönetim anlayışı sergilemeye ve kooperatifimizi daha üst noktalara taşımaya özen gösterdik. Bundan önce olduğu gibi bundan sonrada aynı anlayışla çalışmalarımıza devam edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kooperatifimizin Yönetim Kurulu üyeleri ve personeliyle tüm üyelerimizin emrindeyiz. Yeter ki birlik ve beraberliğimizi bozmayalım, bozmak isteyenlere de fırsat vermeyelim” diye konuştu.

Tek amaçlarının Çorumlu esnaf ve sanatkarların rekabet gücünü yükseltip, onların finansal ihtiyaçlarını gidermek olduğunu da kaydeden Vedat Canbek, son olarak kendisini destekleyen veya desteklemeyen, Genel Kurula katılarak kendilerini onurlandıran tüm kooperatif üyelerine ve misafirlere teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

