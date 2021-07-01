Vedat Canbek güven tazeledi

Çorum Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Merkezi’nde yapılan Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi kongresinde mevcut başkan Vedat Canbek ile İsmet Çıtak yarıştı. Yapılan açık oylamada Vedat Canbek üyelerin büyük çoğunluğunun desteğini alarak tekrar başkan seçildi

Ticaret İl Müdürü Fikret Yıldırım, İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, CHP Merkez İlçe Başkanı Ulaş Tokgöz, ÇESOB Başkanı Recep Gür, esnaf odası başkanları ile diğer davetlilerin hazır bulunduğu genel kurula katılan binlerce kooperatif üyesi yoğun güvenlik önlemleri ve pandemi koşullarına altında salona aranarak alındı.



Genel kurulda ilk sorun divan üyeliğinin seçiminde yaşandı. Kooperatif Başkanı Vedat Canbek’in divan üyeliği teklifinin oylatması sonrasında İsmet Çıtak ve ekibi bu oylamanın geçersiz olduğunu ve kendi divan önergelerinin bulunduğunu dile getirdi. Uzun süre yaşanan tartışmanın ardından Ticaret Müdürü Fikret Yıldırım duruma el koyarak iki listeyi de yeniden okuyarak oylamaya sundu.

Oylama sonunda kongrenin Divan Başkanlığı’nı Tokat Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı ve 9. Bölge Birliği Başkanvekili Ahmet Hamdi Aydoğan, üyeliklerine ise ÇESOB Başkanı Recep Gür, İskilip Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı İsmet Uslu, Tokat Erbaa Yeni Erek Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Emin Yonar seçildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan Genel Kurulda kooperatifin gelir-gider bilançoları, Denetim ve Yönetim Kurulu faaliyet raporları okunarak oybirliği ile ibra edildi. Yönetim ve Denetim Kurulu’nun ibra edilmesinin ardından ise seçimin usulü ile ilgili oylama yaptı. Oy çokluğu ile seçimin el kaldırma usulü ile yapılmasına karar verildi.



Divan Başkanı Aydoğan, Vedat Canbek’in yıllardır Çorum esnafı için çaba gösterdiğini belirterek haksız ve acımasızca eleştirildiğini, seçimlerin usulünün TESKOMB’un ana sözleşme kitapçığında açıkça yazdığını Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin anayasası olan bu kitaba riayet ettiklerini bildirdi.

Genel kurulda Çorum Sanayi Sitesi’nde yapımı devam eden cami inşaatına yardımda bulunulması hususu da görüşüldü. Caminin yapımı için teklif edilen 150 bin TL’de üyelere sunularak oy çokluğu ile kabul edildi. TESKOMB tarafından yollanan ve üyelerin daha az temettü faizi ödemesi, gecikme faizinin yüzde 20’ye düşürülmesi ile ilgili madde de üyelerin oyuyla kabul edildi.

Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi kongresinde daha sonra ise 3 yıl için 5 asil, 5 yedek Yönetim Kurulu, 2 asil ve 2 yedek Denetim Kurulu ile 5 asil 5 yedek Bölge Birliği temsilciliği seçimleri için seçime geçildi. Mevcut Başkan Vedat Canbek ile İsmet Çıtak’ın listelerinin okunarak adaylıklarının duyurulduğu seçimde Canbek neredeyse salondaki tüm üyelerin oyunu alarak yeniden Başkanlığa seçildi.



Buna göre Vedat Canbek başkanlığındaki Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi’nin Yönetim Kurulu “Necati Şimşek, Özkan Şanal, Hasan Eker ve Celal Bozdağ.”dan oluştu. Denetim Kurulu’na Mehmet Gayretli ve Satılmış Önler seçilirken, Bölge Birliği Temsilciliğine ise Vedat Canbek, Necati Şimşek, Özkan Şanal, Adil Bayrak ve Sezai Olur seçildi.

Kongrenin ardından kürsüye gelen Vedat Canbek, koronavirüs pandemisi sürecinde tüm sektörlerin yanında olduğunu ve destek almak için mücadele ettiğini belirterek, bundan sonrada her zaman esnafın hizmetinde olacağını söyledi.

Kooperatif üyelerinin teveccühü ile yeniden göreve gelmeleri nedeniyle teşekkür eden Canbek, bu sıcak ilgi, sevgi ve saygının karşılığı olarak, “daha güçlü, daha etkin bir kooperatif” sözü verdiklerini, esnaf ve sanatkarların sorunlarına gece-gündüz, 7 gün 24 saat çözüm bulmaya devam edeceklerini vurguladı.

(Volkan SINAYUÇ)