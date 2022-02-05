Ve korkulan oldu.. Kent nüfusu da düşüşe geçti

Son yıllarda sürekli düşüşte olan Çorum’un il nüfusundan sonra kent nüfusu da düşüşe geçti. İl nüfusu 2021 sonu itibariyle 530.126’dan 526.282’ye, kent nüfusu ise 267.701’den 267.306’ya geriledi.

Türkiye İstatistik Kurumu’nun adrese dayalı nüfus kayıt sistemi değerlendirmesine göre, Türkiye’nin bir önceki yıl 83 milyon 614 bin olan nüfusu, 1 milyon 65 bin kişi artarak 84 milyon 680 bine ulaştı.



