“Vatandaşların kişisel verilerine önemle sahip çıkmaları gerekiyor”

Verinin önemine ve korunmasına yönelik farkındalık yaratmak için Avrupa ve Amerika’da kutlanan Veri Koruma Günü’nde, Türkiye’de de veri güvenliği bilincini artırmak hedefleniyor.

Her yıl 28 Ocak’ta kişisel verilerin gizliliğine ve korunmasına yönelik çalışmaların yapıldığına dikkat çeken Siberasist Genel Müdürü Serap Günal, şirketlere ve kullanıcılara verilerine sahip çıkmalarının vaktinin geldiğini belirtiyor.

Özellikle dijital hayatla birlikte kişisel verilerini umursamadan şirketlere ve sosyal medya platformlarına aktaran bireylerin sayısı hayli fazla. Verilerinin kullanımının nerelerde gerçekleştiğini ve kimlerde olduğunu bilmeyen bireylerin oldukça fazla olduğuna dikkat çeken Serap Günal’a göre, vatandaşların kişisel verilerinin peşine düşmeleri, sahip çıkmaları gerekiyor. KVKK ile birlikte vatandaşlara da verileri üzerinde ciddi haklar tanındığını hatırlatan Günal, kişisel verisinin işlenmesini ya da kullanılmasını istemeyen bireylerin, kanunun getirdiği haklardan yararlanarak verilerini sildirebileceklerine dikkat çekiyor. Veri Koruma Günü’ne yönelik artırılması gereken bilince de dikkat çeken Günal, bireylere kişisel verilerine sahip çıkabilmeleri için yapmaları gerekenleri şöyle sıralıyor:

Uygulamalar üzerindeki verinize değer verin ve koruyun. Verilerinizi dikkatli paylaşın. Verilerinizin gizliliğini ayarlayın. Verileriniz üzerindeki hakların farkında olun ve verinize sahip çıkın.

Gizliliğe en çok şirketler dikkat etmeli. Şeffaflığın güven yaratacağını unutmayın. İş ortaklarınıza ve aldığınız üçüncü taraf hizmetlere dikkat edin. Veri sorumlunuzu tayin edin. KVKK uyumluluğunuzu tamamlayın. (Haber Merkezi)