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Vatandaşlara sahte içki hakkında düşüncelerini sorduk

Sahte içkinin sebep olduğu ölümler Türkiye'nin gündeminde. Birçok ilden gelen haberlere göre son 6 günde 49 kişi sahte içki nedeniyle hayatını kaybetti.

Güncel 15.10.2020, 20:00
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Bu durum emniyet birimlerini de harekete geçirdi. İçinde Çorum’un da yer aldığı pek çok şehirde sahte içki operasyonları düzenlendi. Sahte içkiden kaynaklanan ölümleri Çorum’da vatandaşlara sorduk.

Sahte içki tüketenlere kızanlar da oldu, vergilerin yüksek olmasını eleştirenler de oldu. Bir vatandaş, “Ülkemizde alkol fiyatları aşırı pahalı olduğu için insanlar mecburen merdiven altı, el yapımı alkol tüketmek zorunda kalıyor bu yüzden ölümler gerçekleşiyor. İyi bir şey değil” dedi.

Sahte alkol içmesinler diyen bir genç, “Biz de içtik gözlerimiz bozuldu artık içmiyoruz. En iyisi su içmek, çay içmek” cevabını verdi. İçilmemesi gerektiğini dile getiren bir vatandaş, “Devlet rakıya zam yaptıkça bu hallere gelindi” diye konuştu.

Etil alkol satışının tamamen yasaklanması gerektiğini söyleyen bir vatandaş, “Devlet yasaklasın, bunu arayan bulamasın” ifadesini kullandı.

Vergisini veren içsin diyen bir vatandaş, “Alkol iyi bir şey değil ama illa içeceklerse devlete de vergisini versin” şeklinde konuştu.

Bir kadın, “Bu insanların aklı mı yok fikri mi yok. Çok üzülüyorum aslında bu haberlere. Temizlik maddesiymiş onu bile bile nasıl içiyorlar. Su iç, kola iç, çay iç demi ama. Bir insan kendisini zehirlerse başka bir insana faydası olur mu?” cevabını verdi.

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