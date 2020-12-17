Vatandaşlara ‘Büyük ikramiye size çıksa ne yapardınız?’ diye sorduk

Milli Piyango özel yılbaşı çekilişine sayılı günler kala 'talih kuşunu' arayanlar hayallerine ulaşmak isteyince, bayilerde hareketlilik yaşanmaya başladı. Çorum’da büyük ikramiyeye kavuşmak isteyenlerin ise birbirinden ilginç planları var. 100 milyon TL'lik büyük ikramiyeyle kimileri dünya turuna çıkmanın hayalini kuruyor. Kimileri şehrin en işlek caddesine üst geçit yaptırmayı kimileri de büyük bir fabrika kurup gençlere iş imkanı sunmayı hedefliyor. Kimileri ise “Oğlumu evlendireceğim” diyor. Gençler ise büyük ikramiye kendilerine çıkarsa Türkiye’den gideceğini söylüyor.

Sisal Şans bünyesinde Milli Piyango tarihinde en yüksek ikramiye olan 100 milyon TL'nin sahibini bulacağı Milli Piyango özel yılbaşı çekilişine sayılı günler kala, Çorum’da da çekiliş heyecanı yaşanıyor. 'Talih kuşunu' arayanlar hayallerine ulaşmak için kuyruk oluştururken, çeyrek bilet 25, yarım bilet 50, tam bilet de 100 liradan satılıyor.

İşte milli piyango bileti alan vatandaşların “Ya çıkarsa” sorumuza verdikleri ilginç cevaplar;

Çiftçilik yapmayı istediğini söyleyen bir vatandaş, “Babamın arazisi var orayı daha da geliştirmek istiyorum. Ancak her yıl onlarca bilet alıyorum piyango bir kere bile çıkmadı” dedi.

Umudu olmadığını söyleyen bir vatandaş 2 tane çeyrek bilet alırken, “Her sene alıyorum hiç şansım yok” cevabını verdi.

Bir kadın büyük ikramiye kendisine çıkarsa kızlarına harcayacağını söylerken, bir başka kadın ise dünya turuna çıkacağını ifade etti.

35 yıldır İstanbul’da oturduğunu dile getiren bir vatandaş, “Aslen Çorumluyum. Burası benim vatanım. Ben dedim ki şu bileti kendi memleketimde çekeyim inşallah çıkarsa kendi memleketime bir hizmet vereceğim” şeklinde konuştu.