Vatandaşlara ‘Ay sonunu getirebiliyor musunuz?’ diye sorduk

Son günlerde vatandaşın tek gündemi çarşıda, pazarda, markette her hafta değişen etiket fiyatları. Fahiş fiyatlar dar gelirlinin belini bükmeye devam ederken, Çorum’da vatandaşlar da ayın sonunu getirememekten dert yandı.

‘ZAMLARIN PEŞİNE YETİŞMEK GERÇEKTEN ZOR’

2 bin lira emekli maaşı aldığını söyleyen bir vatandaş, “Ev kira, bunun marketi pazarı faturaları var. 2 bin lirayla ayın sonunu getirebilir misin” diye sordu.

Bir vatandaş, “Günlük zamlar olmasa belki geçinebileceğiz de ben isterim ki zam da olmasın pahalılık da olmasın bizim de maaşlarımıza zam yapmasın. Bu zamların peşine yetişmek gerçekten zor” dedi.

‘CEBİMDEKİ EN BÜYÜK PARA 10 LİRA’

Cebinde ki parayı çıkarıp en büyük paranın 10 lira olduğunu gösteren bir vatandaş, “Ayın sonunu da göremiyoruz önünü de. Unuttuk ne yana gideceğimizi. Hükümete hiç güven yok. Aşıyı bile yalanla dolanla götürüyorlar. Bizi yönetenlerin vatandaşına yalan söylememesi lazım ki millet devletine güvensin” cevabını verdi.

‘BÖYLE GELMİŞ BÖYLE GİDİYOR’

Zamlardan çok etkilendiklerini dile getiren çiftçi, “Gübre 400 lira olmuş, mazot 7 buçuk lira olmuş. Ekini satıyorum 2 buçuk liraya, tohum alacağım şimdi 5 lira. Size soruyorum bu fiyatlarla nasıl çiftçilik yapacağım ben. Aldığımız zarar verdiğimiz zarar hangisi kar ki? Böyle gelmiş böyle gidiyor. Benim şahsen hiç umudum yok” diye konuştu.

‘TUTUMLU OLMAK ŞART’

Bir vatandaş tutumlu olmak gerektiğini, insanların kazancını, gelirini, giderini hesaplayıp ona göre harcama yapması gerektiğini söyledi.

Kamu emeklisi olduğunu ve maaşının da az olmadığını belirten bir vatandaş “Ben bile ayın sonunu getirmekte zorlanıyorum başkası ne yapıyor bilmiyorum” dedi.

‘VATANDAŞ SİHİRBAZ OLSA GEÇİNEMEZ’

Maaşlara yüzde 3-5 artış yapıldığını dile getiren bir vatandaş, “Ancak elektrik, su, doğalgaza yapılan zamların, sebze ve diğer gıdalardaki zamların inanın izahı mümkün değil. Vatandaş sihirbaz olsa yine geçinemez. Oysa milletvekilleri bir kere şundan utanmalı memura emekliye yüzde 3-5 zam yapılırken kendilerine yüzde 45 zam yapmaları bu hiçbir ahlaka sığmaz” ifadelerini kullandı.

‘HİÇBİR ŞEYE GÜÇ YETMİYOR’

Üniversiteye giden 2 tane çocuğu olduğunu söyleyen bir anne, “Ayın sonunu getiremiyoruz tabi ki. Zamlar artık yüzde yüzü aştı da Allah sonumuzu hayır etsin” şeklinde konuştu.

Geçinmekte zorlandıklarını dile getiren bir vatandaş, “Hayat her türlü zor. Zamlara da alıştık artık bir aldığımızı ikinci kez aynı fiyata alamıyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun” dedi.

Ayın sonunu getirebilmenin çok zor olduğunu kaydeden bir vatandaş, hiçbir şeye güç yetmediğini söyledi.

‘ENFLASYON RAKAMLARI GERÇEĞİ YANSITMIYOR’

Eylül ayı enflasyonunun 1.25 çıktığını hatırlatan bir vatandaş şunları söyledi: “Bu rakama çok sevindik ama gerçek öyle değil. Ben pazara evvelden 100 lirayla gidiyordum şimdi o parayla gittiğimde alabildiğim şeylere bakıyorum hiçbir alım gücü kalmamış. Ama her nedense enflasyon 1.25. Üzülüyorum bu fahiş fiyatlara. Bizler maaşlı insanlarız geçinmeye çalışıyoruz ama bizden daha düşük geliri olan insanlar nasıl geçiniyor hayret ediyoruz.”

‘KAZMA KÜREKLE ÇALIŞAN VATANDAŞ NASIL GEÇİNSİN’

Üniversite mezunu 3 çocuğunun da işsiz olduğunu bildiren bir vatandaş, “Çocuklar ne yapsın haklılar, iş yok. Ben 3 bin liraya emekli olmuşum şükür diyorum ama bu gençler ne yapacak peki kardeşim. Nasıl geçinecek. Kazma kürekle çalışan vatandaş nasıl geçinecek. Ben hanımla gidiyorum markete önceden 250 lirayla iyi kötü bir şeyler alabiliyordum şimdi inan ki 500 lirayla marketten çıkamıyoruz. Kendilerine geldiği zaman her şeyi yapıyorlar, ben asilik yapmıyorum olanı konuşuyorum işlerini düzgün yapsınlar. Allah bizi yönetenlere soracak. Ben kendi evimden sorumluysam devlet de benden sorumlu. Bana bakacak iyi kötü” dedi.

Ayın sonunu getirebildiğini söyleyen bir vatandaş, şöyle devam etti: “Zamlardan tabi ki memnun değiliz ama ekonomi bütün dünyada kötü.”

‘BÖYLE BİR ÇELİŞKİ OLAMAZ’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediyelerin işlettiği tanzim satış mağazalarının yeniden kurulacağı açıklamalarını değerlendiren bir vatandaş, “Bu marketler gıda sektörü piyasasını dengeliyordu. Piyasada fiyatlar uçmuyordu, insanların bir alternatifi vardı. Onu kaldırdı hükümet, şimdi yeniden kuracağını söylüyor. Hatadan dönüyorlar ama olan vatandaşa oluyor. O zaman neden kaldırdın. Büyük marketler vicdanını, merhametini yitirmiş her hafta zam yapıyor sen memleketi yönetiyorsun ve zaten olan bir şeyi kaldırıyorsun 20 sene sonra da yeniden kuracağını söylüyorsun böyle bir çelişki olamaz” diye konuştu.



‘EKONOMİ KÖTÜ, İŞSİZLİK ÇOK’

İşsiz olduğunu belirten bir vatandaş, “Sağdan soldan yardımlaşma yerlerinden gelen desteklerle geçinmeye çalışıyorum. Engelliyim, iş arıyorum ancak bulamıyorum. Ekonomi kötü, işsizlik çok” dedi.

Ayın sonunu getirmek de güçlük çektiklerini dile getiren bir vatandaş, “Ama yapacak bir şey yok” ifadesini kullandı.