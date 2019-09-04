Galeriler Videolar Yazarlar Gazete Oku
Çorum 15°
açık
Güncel Spor Sungurlu Osmancık İskilip Alaca Bayat Mecitözü Kargı Ortaköy Uğurludağ Dodurga Oğuzlar Laçin Boğazkale
BİST
100077
ALTIN
282.903
DOLAR
5.6688
STERLİN
6.9440
EURO
6.2538

Vatandaşın imar tepkisi

Ulukavak Mahallesi 2. Damat Şükrü Sokak'ta ikamet eden vatandaşlar, uygulanan yanlış imar politikalarından dolayı mağdur olduklarını söylediler.

Vatandaşın imar tepkisi

Ulukavak Mahallesi 2. Damat Şükrü Sokak'ta ikamet eden vatandaşlar, uygulanan yanlış imar politikalarından dolayı mağdur olduklarını söylediler.

04 Eylül 2019 Çarşamba 22:25
Vatandaşın imar tepkisi

Ulukavak Mahallesi 2. Damat Şükrü Sokak'ta ikamet eden vatandaşlar, uygulanan yanlış imar politikalarından dolayı mağdur olduklarını söylediler.

Ulukavak Mahallesi’nde bazı vatandaşlar, imar düzenlemesinden dolayı mağdur edildiklerini belirterek, düzenlemeye adeta isyan ediyorlar.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a seslenen 2. Damat Şükrü Sokak’ta ikamet eden vatandaşlar, adaletsiz bir şekilde bölgede imar uygulaması yapıldığını ileri sürerek, bu adaletsizliğin giderilmesini istediler.

Çorum Belediyesi’nin imar düzenlemelerinde ağırlıklı olarak imar yönetmeliğindeki “Bina katını önündeki yol genişliğinden alır” maddesine bakarak uygulama yaptığını söyleyen sokak sakinleri, bir adada imar değişikliği yapılırken adanın ön ve arka sıralarının birlikte düşünülmesi gerektiğini kaydettiler.

Bu duruma hassasiyet gösterilmesi halinde kimsenin mağdur edilmeyeceğini dile getiren semt sakinleri, yaptıkları açıklamada, “Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğinin 26 Maddesi ve özellikle (a) bendini özümseyerek okunmadığını da ileri sürerek, “eğer bunu okuyabilseler (oradaki yakın çevresi ifadesinin önce bitişini kapsadığını anlamaları gerekirdi. Adanın bitişiğindeki arsayı yok sayıp yolun karşısını anlamazlardı” diyerek yanlış uygulama yapıldığını iddia ettiler.

Aynı adada ön sıra 9 ve 10 kat olurken arka sıra 3 katla kalmasını adaletsiz bir uygulama olarak niteleyen vatandaşlar, adaletin herkese eşit dağıtılmasını, birileri ihya edilirken birilerinin mahvedilmemesi gerektiğine vurgu yaptılar. (Haber Merkezi)

İlgili Haberler
Mehmet Yolyapar'a başsağlığı ziyaretleri ve mesajları
Mehmet Yolyapar'a başsağlığı ziyaretleri ve mesajları
“Doğrudan temin usulü, genel ihale yöntemi değil”
“Doğrudan temin usulü, genel ihale yöntemi değil”
“Yerel basın batıyor”
“Yerel basın batıyor”
Gün boyu kesintisiz kanalizasyon hizmeti
Gün boyu kesintisiz kanalizasyon hizmeti
“Her yerde sevgi ve barış dilini kullanarak, sevgiyi öğretmeliyiz”
“Her yerde sevgi ve barış dilini kullanarak, sevgiyi öğretmeliyiz”
Kaçak avcılara 54 bin para cezası
Kaçak avcılara 54 bin para cezası

banner155

Galeriler Videolar Yazarlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Çorum Haber Gazetesi

    2. GAZİ SOKAK NO:4/E ÇORUM

    (364) 213 34 00

    Copyright © ÇORUM HABER bir BAYTAŞ San. Tic. A.Ş kuruluşudur. Tüm hakları saklıdır.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim