Vatandaşın imar tepkisi

Ulukavak Mahallesi 2. Damat Şükrü Sokak'ta ikamet eden vatandaşlar, uygulanan yanlış imar politikalarından dolayı mağdur olduklarını söylediler.

Ulukavak Mahallesi’nde bazı vatandaşlar, imar düzenlemesinden dolayı mağdur edildiklerini belirterek, düzenlemeye adeta isyan ediyorlar.

Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın'a seslenen 2. Damat Şükrü Sokak’ta ikamet eden vatandaşlar, adaletsiz bir şekilde bölgede imar uygulaması yapıldığını ileri sürerek, bu adaletsizliğin giderilmesini istediler.

Çorum Belediyesi’nin imar düzenlemelerinde ağırlıklı olarak imar yönetmeliğindeki “Bina katını önündeki yol genişliğinden alır” maddesine bakarak uygulama yaptığını söyleyen sokak sakinleri, bir adada imar değişikliği yapılırken adanın ön ve arka sıralarının birlikte düşünülmesi gerektiğini kaydettiler.

Bu duruma hassasiyet gösterilmesi halinde kimsenin mağdur edilmeyeceğini dile getiren semt sakinleri, yaptıkları açıklamada, “Mekansal Planlar Yapım Yönetmenliğinin 26 Maddesi ve özellikle (a) bendini özümseyerek okunmadığını da ileri sürerek, “eğer bunu okuyabilseler (oradaki yakın çevresi ifadesinin önce bitişini kapsadığını anlamaları gerekirdi. Adanın bitişiğindeki arsayı yok sayıp yolun karşısını anlamazlardı” diyerek yanlış uygulama yapıldığını iddia ettiler.

Aynı adada ön sıra 9 ve 10 kat olurken arka sıra 3 katla kalmasını adaletsiz bir uygulama olarak niteleyen vatandaşlar, adaletin herkese eşit dağıtılmasını, birileri ihya edilirken birilerinin mahvedilmemesi gerektiğine vurgu yaptılar. (Haber Merkezi)