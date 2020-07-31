“Vatandaşın ikinci el konuta olan talebi arttı”

Özellikle ikinci el konut fiyatları yüzde 30 ila 40 arasında artış gösterdi. Ancak ikinci el konuttaki avantajlı faiz uygulaması yavaş yavaş azalmaya başlarken konut fiyatları aşağı düşmeli. Kimse faiz indirimlerinden faydalanıp fiyatları yukarı çekmemeli” dedi.

“İKİNCİ EL KONUTLARDAKİ FAİZ İNDİRİMLERİ CAZİBESİNİ KAYBEDİYOR”

Konuttaki faiz indirimlerinin karşılık bulabilmesi için konut fiyatlarının düşmesi gerektiğinin altını çizenTürkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Konut alımlarında bankalar tarafından başlatılan düşük faizli kredi imkanı konut almak isteyen vatandaşlar için pahalıya patlamamalı. Ucuz krediden faydalanarak konut fiyatlarını fahiş oranlarda artıranlara fırsat verilmemeli. Özellikle ikinci el konutlarda büyük bir artış gösteren fiyatlar bir an önce normale dönmeli. Çünkü bu artış adeta sabun köpüğünü andırıyor. Nitekim ikinci el konut satışlarında bankalar tarafından uygulanan faiz indirimleri cazibesini kaybetmeye başladı. Temmuz ayının ortasından itibaren bankaların ikinci el konutlar için uyguladığı vade oranı 0.74’ten 0.79’lara çıkarıldı. Geri ödemesiz dönem ile kredilerin süresi aşağı çekildi” diye konuştu.

“FAİZ İNDİRİMİ TEK BAŞINA YETMEZ FİYATLAR AŞAĞI DÜŞMELİ”

Bankaların konut kredisindeki faiz oranlarında ani değişimlere gitmesi nedeniyle vatandaşın zaman zaman güven problemi yaşadığını belirten Palandöken, “Bankaların konutkredi faiz oranlarındaki ani değişimleri dolayısıyla konut almak isteyen vatandaşlar çekince ve güven problemi yaşıyor. Bankalar düşük faiz oranlarındaki istikrarı korumalı. Vatandaşa güven vermeli. Öte yandanmülk sahipleri ve firmalar da elini taşın altına koymalı. Piyasanın al üst olmaması için konut fiyatlarındaki artış dengelenmeli. Bankaların yaptığı faiz indirimine destek olarak mülk sahipleri ve firmalar da konut fiyatlarında makul oranlarda indirime gitmeli. Ev sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza fırsat oluşturmak ve piyasaları harekete geçirmek için kampanyalar düzenlenmeli” şeklinde konuştu.