“Vatandaşın devlete olan güveni boşa çıkmadı”

TBMM’deki toplantı ve çalışmalardan sonra bulduğu her fırsatta vaktini Çorum’da esnaf ziyareti yapıp, vatandaşlarla sohbet eden Ceylan, bu hafta sonu da soluğu Çorum’da alarak ayağının tozuyla esnaf ziyaretinde bulundu.

Aşağı sanayi esnafını Merkez İlçe Başkanı Erhan Akar ve İl Belediye Meclis Üyesi Bülent Özdoğan ile birlikte ziyaret eden Ceylan, işyerlerinde bulunan ustalar, kalfalar ve çıraklarla hoş bir sohbet gerçekleştirdi.

Esnafa hayırlı işler temennisinde bulunan Ceylan, onların istek ve taleplerini dinledi.

Esnaf ziyareti sırasında çeşitli mesajlar veren Ceylan, vatandaşın devlete olan güvenini boşa çıkarmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

“HER ŞEY ESKİSİNDEN DAHA İYİ OLACAK”

Vatandaş ve esnaflardan devlete sonuna kadar güvenmelerini isteyen Ceylan, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün sıkıntıların üstesinde gelecek kadar güçlü bir devlette ve hükümete sahip olduğunu belirtti.

Ülkenin içinde bulunduğu durumdan çıkar elden etmeye çalışan belli bir kesimin olduğuna dikkat çeken Ceylan, vatandaşlardan felaket tellallığı yapanlara kulak asmamalarını devlete ve hükümete güvenmelerini istedi.

Ekonomide olağanüstü hiçbir şeyin olmadığına vurgu yapan Ceylan, kısa sürede her şeyin eskisinde daha iyi olacağını kaydetti.

“TÜRKİYE’Yİ DİZE GETİRMEYE ÇALIŞTILAR”

Türkiye’nin son 9 yıldır kesintisiz bir şekilde maruz kaldığı siyasi, sosyal ve diğer tehditlere maruz kaldığına dikkat çeken Ceylan, "Türkiye'yi başka türlü dize getiremeyeceklerini görenler, tüm güçlerini ve imkanlarını ekonomi alanına yöneltmiştir. Maalesef içimizde de bu kirli senaryoya figüranlık yapmaya gönüllü epeyce bir siyasetçi, akademisyen, medya mensubu çıkmıştır” dedi.

Fırsatçıların her dönemde olduğu gibi bu dönemde de kendilerini belli ettiklerine işaret eden Ceylan, kurdaki ve küresel emtia fiyatlarındaki yükselişi bahane ederek maliyetlerindeki gerçek değişimle orantısız fahiş fiyat artışları yapanlar olduğuna dikkati çekti.

“VATANDAŞI HUZURSUZ EDENLERE GÖZ YUMMAYACAĞIZ”

Sanayi esnafıyla ve vatandaşlarla sohbet eden Ceylan, "Günde birkaç defa fiyat listesi düzenleyenlerin, etiket değiştirenlerin millet adına takipçisiyiz. Bu milleti sömürmeye kimsenin hakkı yok. Bakınız dolardaki artış sırasında fiyatları hangi hızla ve hangi oranla yükseltiyorlarsa aynı şekilde şimdi de geri indirmelerini özellikle bekliyoruz. İndirimlere ufak yollu başlayan firmalarımız elbette var ama bunlardan da yükselişteki hıza ulaşmasını istiyoruz. Şayet hızlı fiyat indirimleri gerçekleşmezse hükümet olarak devletin tüm imkanları ile stokçuların, fahiş fiyatlarda ısrar edenlerin üzerine gideceğiz. Vatandaşımızı huzursuz eden hiçbir hadiseye, hiçbir gelişmeye izin vermeyeceğiz ve göz yummayacağız” diye konuştu.

Ekonomik alanda alınan son kararlardan memnun olduklarını dile getiren esnaflar, devlete olan güvenlerini hiçbir zaman yitirmediklerini söylediler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın döviz kurundaki artışı düşürecek hamlesi sonuna kadar desteklerini ifade eden esnaflar, bu sayede iş dünyasında üretimin artacağına inandıklarını kaydederek Cumhurbaşkanımızdan ve sizlerden Allah razı olsun bir isteğimiz ve talebimiz olduğunda hemen cevap veriyorsunuz, her zaman bizlerin yanındasınız.



