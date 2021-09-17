“Vatandaşın alım gücü dibe vurdu”

Vatandaşların düne kadar 40-50 liraya doldurduğu pazar arabasını bugün neredeyse 150-200 liraya dolduramadığını ancak vatandaşın gelirinde fiyatlardaki kadar artış olmadığını kaydeden Derin, memura ve emekliye verilen zamların ortada olduğunu söyledi.

Çarşı pazarlarda akşamın geç vakitlerinde sebze meyve atıklarını toplayıp evine iki üç lokma götürmeye çalışan insanların içerisinde bulunduğu bu vahim durumun yürekleri sızlattığını belirten Derin, açıklamasına şu şekilde devam etti:

“Yaz ayları geride kaldı, kışa doğru ilerliyoruz. Tarımsal üretimin arttığı yaz aylarında bile fiyat artışının altında ezilen vatandaşlarımız, tedbir alınmazsa kara kışta çok daha büyük mağduriyetler yaşayacak.

Artık vatandaşımız sebze ve meyveleri kilo ile değil gramla, taneyle almaya başladı. Sebebi ne bunun? Geçen yıl gıda enflasyonu yüzde %20 olurken salça fiyatlarında yüzde 75 artış oldu. Olan da biz tüketiciye oldu. Hükümet üreticiyi de tüketiciyi de kaderleriyle baş başa bıraktı.

Yanlış ekonomi politikalarının neden olduğu enflasyona planlı, programlı bir tarım politikamızın olmaması ve sebze-meyve halleriyle ilgili gerekli düzenlemelerin bir türlü yapılamaması da eklenince vatandaş Pazar filesini dolduramaz hale geldi.

Vicdanla cüzdan arasında hükümetin bir yaptırımı olmadığı sürece bu hengâme böyle gelmiş ama böyle gitmez, gitmemeli.

Gelecek Partisi olarak iktidara geldiğimizde vatandaşlarımızın alım gücünü yükseltmek ve ülkemizde yaşam kalitesini artırmak, partimizin en öncelikli konuları arasında yer alıyor. Gelecek, sayın genel başkanımız Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve ekibinin halkın önceliklerine göre belirlediği iradeyle gelecek.” (Haber Merkezi)

