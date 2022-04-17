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“Vatandaşımızı kimse mağdur edemez”

Toplu ulaşım hizmeti veren Çorum Ulaş A.Ş’nin kontak kapatacağı yönünde sosyal medyada çıkan haberler üzerine bir açıklama yapan Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, “Çorum Ulaş A.Ş’nin hatlara çıkmaması halinde Belediyemiz bünyesindeki tüm otobüs ve minibüsler toplu ulaşım hatlarında hizmet verecektir” dedi.

Güncel 17.04.2022, 16:43
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“Vatandaşımızı kimse mağdur edemez”

Kendilerine ilgili firmadan “kontak kapatma” ile ilgili resmi bir bildirimin henüz gelmediğini kaydeden Aşgın, şehir içi toplu ulaşım hizmetlerinin daha sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi için çalışmaları özenle yerine getirdiklerini söyledi. 
“ÜCRETSİZ BİNİŞLERİN MALİYETİ KARŞILANIYOR”
2019 yılında yapılan ihale ile toplu ulaşım hizmeti işini üstlenen özel toplu ulaşım firmasına pandemi sürecinde ulaşım hizmetlerinin aksamadan devam etmesi için yaklaşık 1 milyon lira yardım yaptıklarını belirten Aşgın, “Son aylarda artan maliyetler gerekçe gösterilerek ilgili firma, Belediyemizden yardım talep etmiş, bizler de yakıt desteği vermeye başladık. Tüm ücretsiz binişlerin maliyeti tam bilet fiyatı üzerinden Belediyemiz tarafından karşılanmaktadır. Dolayısıyla ücretsiz binen hiçbir yolcu yoktur. Bu desteğin Belediyemize aylık maliyeti 1 milyon 200 bin TL civarındadır. 2022 yılı içerisinde sadece ücretsiz binen yolcular için yapılan mali destek 4 Milyon TL’yi bulmaktadır” dedi. 
“YOLCU SAYISI AZ OLAN HATLARI DEVRALDIK”
Yolcu sayıları az olan otobüs hatlarını otobüsleriyle beraber devraldıklarını ve ilgili firmanın mali yükünü önemli ölçüde azalttıklarını dile getiren Aşgın, açıklamasına şu şekilde devam etti: 
“Bu süreçte de 9 milyon TL ödeme yaparak firmanın ekonomik sıkıntılarının çözümü için destek olduk. 
Çorum Ulaş A.Ş’nin sürekli olarak kontak kapama, iş bırakma gibi tartışmalarını yersiz ve Belediyemize yapılmış büyük bir haksızlık olarak görüyoruz. Her şeyden önce hemşehrilerimize yönelik saygısızlık olarak değerlendiriyoruz. Firmanın kamuoyunu sürekli meşgul eden bu tavırlarına bundan sonra asla müsaade etmeyeceğiz. 18 Nisan 2022 Pazartesi itibariyle hatta çıkmayan hiçbir otobüs bir daha seferine çıkamayacaktır. 
“ULAŞIMLA İLGİLİ HER TÜRLÜ TEDBİRİ ALDIK”
Çorum Ulaş A.Ş içerisinde çok sayıda halk otobüsü sahibi hatlarda çalışmaya devam edeceklerini, bazı basın yayın organlarına yansıdığı şekliyle şirket yönetiminin kararının kendilerini bağlamadığını beyan etmişlerdir. Hatlara çıkan ve hemşehrilerimizi mağdur etmeyen otobüs sahiplerini bizler de mağdur etmeyeceğiz. 
Çorum Belediyesi olarak vatandaşlarımızın toplu ulaşımla ilgili en ufak bir mağduriyet yaşamaması için her türlü tedbirimizi aldık. Çorum Ulaş A.Ş’nin hatlara çıkmaması halinde Belediyemiz bünyesindeki tüm otobüs ve minibüsler sabahtan itibaren toplu ulaşım hatlarında hizmet verecektir. Ayrıca, en kısa sürede kalıcı çözümü üreterek toplu ulaşımdaki kullanım oranlarını ve kaliteyi artıracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bu süreçte hemşehrilerimizin gerekli anlayışı ve desteği göstereceklerinden şüphemiz yoktur. 
Bugünden itibaren toplu ulaşım konusunda kendi çözümümüzü üreteceğimizi, Çorum Ulaş A.Ş’yi kesinlikle muhatap almayacağımızı kamuoyuna saygılarımızla duyuruyoruz.” 
(Haber Merkezi)  
 

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