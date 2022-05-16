VATANDAŞA SORDUK: İKTİDAR DEĞİŞİRSE EKONOMİ DÜZELİR Mİ?

“DÜZELTİRSE BU İKTİDAR DÜZELTİR”

Türkiye’de ekonomik kriz her geçen gün derinleşiyor. Vatandaşın tek gündemi ekonomi. Artan enflasyonla birlikte zor zamanlar yaşayan halk ne yapacağını bilmiyor.

Çorum’da sokağa çıktık, vatandaşlara ‘İktidar değişirse ekonomi düzelir mi?’ diye sorduk. Bir vatandaş, “Düzelir. Burada yiyici çok, o yiyiciler gidecek, az yiyiciler gelecek, başka çaresi yok. Bu malı götürdü zaten, yeter götürdüğü” derken bir başka vatandaş, “Değişmez, bu iktidar giderse daha kötü olur. Öyle kolay mı bu işler. Bu hükümetten iyi hükümet yok. Düzeltirse bu iktidar düzeltir” diye konuştu.

"OY VERECEK BAŞKA ADAM YOK"

Tarımla uğraşan bir vatandaş, iktidar değişse de ekonominin düzelmeyeceğini belirterek, “Yine düzeltirse bunlar düzeltir. 6’lı masayla PKK’yla düzelir mi düzelmez. Bunlar da tarıma bakmıyorlar, bilmiyoruz ne yapacağız. Şimdiye kadar AK Parti’ye veriyordum oyumu. Şimdi düşünüyoruz. Tarımla hiç ilgileri yok. Yollar, hastaneler, savunma sanayiye çok önem verdiler ama tarıma hiç bakmadılar. Tarım düşmanı bunlar ama oy verecek de başka adam yok” dedi.

"ÇOLUĞUMUZ ÇOCUĞUMUZ HEPİMİZ AÇIZ"

Umudu olmadığını dile getiren bir vatandaş, “Düzelmez bundan sonra gençlerin çekeceği var, biz yine iyi yaşadık. Düzelmez bu düzelmez. 100 lirayla ne alıyorsun. Hiçbir şey alamıyorsun. Açız hep açız. Çoluğumuz çocuğumuz da aç” ifadesini kullandı.

Bir genç iktidar değişirse ekonominin düzeleceğini kaydederek, “2023’te gümbür gümbür geliyoruz. Gençler, Z kuşağı gümbür gümbür geliyor.” açıklamasını yaptı.