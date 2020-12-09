Vatandaşa sorduk: Covid-19 aşısı yaptıracak mısınız?

Türkiye’de de sürecin nasıl işleyeceği merak konusu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada 11 Aralık’tan itibaren sağlık çalışanlarından başlamak üzere aşının uygulanacağını dile getirmişti.

Biz de Çorumlulara ‘Aşı uygulaması başlarsa siz aşı olacak mısınız’ sorusunu yönelttik. Kafaların karışık olduğu kentte, bazı vatandaşlar aşı olacağını söylerken, bazı vatandaşlar Çin aşısına güvenmediklerini dile getirdi. Kimi vatandaşlar ise kararsız olduklarını kaydetti.

Aldığımız bazı cevaplar şöyle;

Aşı olmayacağını dile getiren bir vatandaş, “Kafirin yaptığı aşıya nasıl güvenelim, sağlam olduğunu nereden bileceğiz o aşının” yanıtını verdi. Bir vatandaş, “Keşke aşı gelse de hemen bugün olabilsek” derken, bir sağlıkçı ise aşı ülkeye gelir gelmez olacağını söyledi.

“ÖLÜRSEK ÖLÜRÜZ”

Aşı olmayacağını kaydeden bir genç, “Gerek duymuyorum, ölürsek ölürüz yani” sözlerini kullandı. Çin’den gelecek aşıyı güvenli bulmadığını dile getiren bir vatandaş aşı olmayacağını belirtti. Bazı vatandaşlar henüz karar vermediklerini belirtirken, bir kişi “Tabiki olacağım. Bazıları şüpheyle yaklaşıyor ama sağlığımız için mecburuz” dedi.

‘SAĞLIKLI AÇIKLAMA YOK’

Aşı olma konusunda çekinceleri olduğunu ifade eden bir vatandaş, “Çekiniyorum. Tam bir sağlıklı açıklama yok. Bilim Kurulu üyelerinin ortak görüşüne göre hareket edeceğim” ifadelerini kullandı.

Bir kadın, “İnşallah nasip olursa Türkiyemiz için olacağız. Hepimiz virüsün geçmesini istiyoruz” yanıtını verdi.