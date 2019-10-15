Vatandaşa soba ve zehirlenme uyarısı!

1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 26. maddesine istinaden İl Sağlık Müdürü Vekili Dr. Ahmet Barış yönetiminde Valilik Toplantı Salonu’nda biraraya gelen Umumi Hıfzıssıhha Kurulu üyeleri kış ayları nedeniyle bazı önlemler alarak vatandaşı uyardı.

Kurul kararları ile ilgili yapılan açıklamada Türkiye’de kış mevsimiyle birlikte bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, doğal gaz ve baca zehirlenmelerinin hemen her yıl kış aylarında basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaştığını söyledi. Her yıl birçok kişinin karbonmonoksit gazından zehirlendiği vurgulandı.

Ölümlerin önüne geçilmesi ile insan, çevre ve toplum sağlığının korunması açısından alınması gereken tedbirlerin kurul tarafından belirlenerek ilgili kurumlarla paylaşılacağı da bildirdi.

Kış aylarında soba kullanacak vatandaşları, soba yakma ve baca temizliği konusunda gerekli tedbirleri almaları konusunda uyaran kurulun kararları şu şekilde açıklandı:

“Ülkemizde kış mevsimiyle birlikte bilgisizlik, yanlış kullanım ve ihmal yüzünden soba, şofben, doğalgaz ve baca zehirlenmeleri, hemen hemen her yıl kış aylarında basınçlı havalarda tehlikeli boyutlara ulaşmaktadır. Bu bağlamda her yıl birçok kişinin karbonmonoksit gazı ile zehirlendiği göz önüne alındığında; insan, çevre ve toplum sağlığının korunması, baca gazı zehirlenmeleri nedeniyle birçok vatandaşın hayatını kaybetmemesi, söz konusu üzücü olayların yaşanmaması için aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi hayati önem arz etmektedir. Bu nedenle;

a) Karbonmonoksit zehirlenmelerinde artış olabileceği düşünülerek özellikle lodoslu günlerde gerekli tedbirlerin alınarak halka konuyla ilgili eğitim verilmesi,

b) Belediyeler tarafından özellikle lodos rüzgârının estiği günlerde halkı ikaz edici anonsların yapılması,

c) Tekniğe uygun imalatı, temizliği ve bakımı yapılmayan bacalar zehirlenmelere ve yangınlara neden olabileceğinden, bacaların bina sahiplerince/yöneticilerince her yıl düzenli olarak temizletilmesine, bakım ve kontrollerinin yaptırılmasına,

d) Kullanılan yakıtın standartlara uygunluğunun kontrol edilmesine, izin belgesi olmayan satıcılardan kömür alınmamasına,

e) Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamasına,

f) Baca gazlarının soğumasını azaltmak, baca tepmesini önlemek ve hava şartlarının etkisini azaltmak için bacalarda gerekli tedbirlerin alınmasına,

g) Bacalara, yağmur suları, kuşlar, ağaç yaprakları vb. maddelerin girmesini engellemek için gerekli tedbirlerin alınmasına,

h) Soba içinde ortaya çıkan zehirli gazların yanarak sobayı terk etmesi için soba tutuşurken yakıtın üstten yanmasının sağlanmasına,

ı) Şofben zehirlenmeleri, gaz kaçakları ve yeterli havalandırma yapılmayan yerlerde, oksijen oranının düşmesi sonucunda karbonmonoksit oranının yükselmesiyle gerçekleştiği için şofbenin kullanıldığı yere sürekli temiz hava girişinin sağlanmasına, gaz kaçaklarına karşı gerekli önlemlerin alınmasına,

i) Bacaların yatak odalarından, merdiven sahanlığından, bina girişlerinden, havalandırma boşluklarından, çatı arasından, banyo ve tuvaletten geçirilmemesine,

j) Gece yatarken sobanın kesinlikle açık bırakılmamasına özen gösterilmelidir”

(Haber Merkezi)