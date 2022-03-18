Vatandaşa “Çanakkale Menüsü” ikram edildi

Çorum Belediyesi ve Hitit Üniversitesi, Çanakkale şehitlerini anmak üzere Hürriyet Meydanı’nda etkinlik düzenledi. Üniversite öğrencilerinin Mehmetçiğin Çanakkale’de giydikleri askeri kıyafetleri giydiği etkinlikte Belediye Başkan Vekili İsmail Yağbat, vatandaşlara buğday çorbası, hoşaf ve ekmekten oluşan Çanakkale kumanyası dağıttı.



Başkan Yardımcısı Yağbat, etkinlikte Çanakkale Zaferi’nin ne tür zorluklarla elde edildiğini ve Çanakkale ruhunun geleceğe taşınmasının önemine vurgu yaparak, “Tüm Türkiye’de olduğu gibi Çanakkale Deniz Zaferi ve 18 Mart Şehitleri Anma Günü nedeniyle şehrimizde de programlarımız devam ediyor. Milletimizin bildiği üzere Çanakkale geçmişten geleceğe uzanan bir ruhtur. Bu anlamda hem vatandaşlarımızın bilincini diri tutmak hem de tarihimize ve şehitlerimize olan borcumuza sahip çıkmak amacıyla bugün Çanakkale’deki ecdadımızın yaşamış olduğu zorlukları, koşulları anlatacak bir şekilde Hitit Üniversitesi ve Çorum Belediyesi işbirliğiyle Çanakkale Savaşlarının öğün yemeği olan buğday aşı ve hoşaftan oluşan menümüzü vatandaşlarımıza ikram ediyoruz. 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’nin Cuma gününe de denk gelmesi ayrı bir güzellik kattı. Atalarımızın savaş ortamında yaşadığı zorlukları biz de yaşamaya çalışıyoruz. Belki onlar kadar bunu hissetmiyoruz ama kendimizi onların yerine koyarak o ruhu içimizde her daim geleceğe taşımak için ve devletimize, milletimize sahip çıkmak adına yaşatmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum.” dedi.



Etkinlik kapsamında Kemal Kan yönetimindeki Belediye Bandosu tarafından da kahramanlık türküleri seslendirildi.



(Volkan SINAYUÇ)

