Vatandaşa asgari ücreti sorduk, bin ah işittik!

İşte aldığımız cevaplar;

Bir vatandaş, geçim şartlarının zor olduğunu belirtirken, “Asgari ücret en az 3 bin 500 TL olmalı. Hayat çok zor. Çoluğu çocuğu okuyanların Allah yardımcısı olsun” dedi. Asgari ücretin en az 3 bin 500 TL olması gerektiğini söyleyen bir vatandaş, “Hayat pahalı, paranın değeri kalmadı” cevabını verdi.

‘HER ŞEY PAHALANDI’

Asgari ücretin 5 bin TL olması gerektiğini savunan bir vatandaş, “İnsanlar bir simide mahkum bırakıldı” dedi. En az 3 bin - 3 bin 200 TL olması gerektiğini dile getiren bir vatandaş, “Yaşam standartları zorlaştı. Birden her şey pahalandı. Faizleri yükselttiler” şeklinde konuştu.

‘GÖNÜL İSTER Kİ 5 BİN TL OLSUN’

Asgari ücretin insanların geçinebileceği ölçüde olması gerektiğini kaydeden bir vatandaş, “Biz ne desek boş, gönül ister ki 5 bin lira olsun. Devletin vereceği kararın insanların geçim sıkıntısını çözmesi gerekir” ifadesini kullandı.

‘MİLLET AÇ SUSUZ’

Asgari ücret 3 bin 500 lira olması lazım diyen bir vatandaş şunları söyledi: “Zaten millet aç, sokakta kalmış daha buna ne yorum yapıyoruz. Kendileri elektriğe, doğalgaza ne zam veriyorsa asgari ücrete de onu versin. Birbirimizi yormanın bir anlamı var mı? Kendisi 35 milyar maaş alıyor Tayyip Bey, daha sonra millet aç susuz.”

‘ŞÜKRETMELİYİZ’

Asgari ücretin 3 bin lira olması gerektiğini dile getiren bir esnaf, “Milletvekilleri istediği kadar para alıyor, memur yatıyor maaşını alıyor, bu ülkede esnafla asgari ücretli eziliyor. Emekli bir vatandaş, “Ben memur emeklisiyim, bizden daha kötü alanlar da var. Şükretmemiz lazım” dedi.

‘ENFLASYONA GÖRE ZAMLANMALI’

Asgari ücretin 5 bin TL olması gerektiğini belirten bir vatandaş, “Asgari ücret enflasyona göre inip çıkmalı dolar gibi. Adam kandırıyorlar şimdi 5 bin lira yapsalar seneye o yine sıfıra düşer” açıklamasını yaptı. Her şeyin çok pahalandığını söyleyen bir genç, “Asgari ücret 3 bin TL olmalı. Ekmek bile 1 buçuk lira oldu. Gün geçtikçe her şeye zam geliyor” diye konuştu.

‘3 BİN 800 TL OLMALI’

Asgari ücretin 3 bin 800 TL olması gerektiğini savunan bir vatandaş, “Enflasyonu neden hesaplıyorsun gidiyorsun ayakkabı bağından, düğmeden, fermuardan hesaplıyorsun. Enflasyon bu mudur? Enflasyon dediğin insanların tüketmiş olduğu gıdalardan hesaplanır. Kendin nasıl yüzde 25 zam alıyorsun. Bu halkın parasıyla alıyorsun işte” ifadelerini kullandı.

‘GEÇİNEMİYORUZ’

Geçinemediğini dile getiren bir vatandaş, “2 bin 500 lirayla şu devirde nasıl geçinelim. Enflasyonu sorarsan yüzde 51. Markete gitsin yağa, peynire, kaşara baksın. Çaya şekere baksın. Her şeye yüzde 50 zam var. Ama onlar ne diyor yüzde 3. Öyle bir dünya yok” cevabını verdi.