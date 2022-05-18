Vatandaş tepkili: Çay içmek de lüks oldu

Çay zammına tepki gösteren vatandaşlar “Çay içmek bile lüks oldu” dedi.

Şimdiye kadar yüzde 40’lık zamlar olmadığını ifade eden bir vatandaş, “Fakir fukara bu zamlara nasıl dayanacak. Yüzde 40-45’lik zamlar nedir ya. Böyle bir dünya var mı? Şimdiye kadar hiç böyle bir şey olmadı. Yaptıkları çok ayıp. Rahmetli Süleyman Demirel’in bir lafı vardı ‘Mutfaktaki tencereyle oynarsan iktidar koltuğundan gidersin’ Bu milletin tenceresiyle oynamayacaksın.” diye konuştu.

Eski milletvekili Adnan Türkoğlu, “Çaykur kapatacak da nasıl kapatacak bilemiyorum. Başka çay firmaları kar ediyor, Çaykur zarar ediyor. Ya sistemde bir sıkıntı var. Ürün aynı ürün, vatandaş getirip veriyor, Çaykur yapıyor. Bu kadar zam niyedir bilmem, vatandaş bir ekmeğine katık olarak çayı kullanıyordu şimdi çay da zamlandı. Allah hayırlısını versin.” şeklinde konuştu.

Çorum Kahveciler Odası Başkanı Ahmet Şen, Çorum Haber’e konuştu: “Kahveci esnafı zaten çok zor durumda. Gelen zamlar da üzerine artı oldu. Zaten 2 liradan çay satıyoruz, halktan da tepki var ama maliyetlerimiz çok ağır. 15 liraya aldığımız çay bugün 55 lira oldu. 4 liralık şeker 22 buçuk lira oldu. Vatandaş da haklı her şey zamlandı çay içmek bile lüks oldu.”