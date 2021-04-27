“Vatandaş, kovid-19 ile geçim sıkıntısı arasında sıkışıp kaldı”

Saadet Partisi Çorum İl Başkanı Faruk Cıdık, başta esnaf ve çalışanlar olmak üzere topyekûn tüm vatandaşların çok zor günler yaşadığını belirterek, “Bir yandan Kovid-19, diğer yandan geçim sıkıntısı... İnsanımız, uzunca bir süredir bu cendere arasında sıkışıp kaldı. Adeta Covid günümüzün vebası; geçim sıkıntısı ise kolerasıdır! İnsanımız veba ve kolera arasında seçim yapmaya zorlanmamalıdır” dedi.

Bugün böylesine bir ortamda öncelikli olarak konuşulması gerekenin insanların yaşadığı sıkıntıların nasıl telafi edileceği konusu olduğunu kaydeden Cıdık, bu sorumluluğun iktidara ait olduğunu, para politikasını da vergi politikasını da iktidarın belirleyeceğini bildirdi.

“Çalışmayan esnaf kirasını nasıl ödeyecek? Elektrik faturasını, işçisinin ücretini nasıl ödeyecek?” diyen Cıdık, bir yıldır destek bekleyen, geçim sıkıntısı ile boğuşan, faiz bataklığına terk edilen esnafın, gündelik işçilerin, servis şoförlerinin ve daha sayamadığı nice mağdur insanı destek beklediğini kaydetti.

Cıdık, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Devletin kendisine yardım eli uzatmasını, iktidarda bulunanların yaralarına bir nebze de olsa merhem olma gayretini sarf ettiğini görmek istiyor.

Bu nedenle geçen seneden bugüne, zaman zaman gündeme getirdiğimiz bir çağrıyı yineliyorum. Hiç değilse şu Ramazan günlerinde, her bir vatandaşımıza 1000 lira verilecek şekilde bir destek paketi devreye alınmalıdır. Bakın; 128 milyar dolar demiyorum, 84 milyar liradan bahsediyorum.

Emin olun, zor bir şey değil! Geçen hafta söylemiştim emeklilerin durumu daha zor olduğu için 1000 liralık bayram ikramiyesini 1500 liraya çıkarın, dedik. Emin olun, bu destek çekilen sıkıntıları bir nebze olsun azaltacak pazarı da harekete geçirecek, esnafımız üreticimiz nefes alacak.

Efendim, nereden bulacağız bu parayı? Yeri geldiği zaman parayı basıp milyarları devreye sokabiliyorsunuz! Onu nasıl yapıyorsanız bunu da öyle yapmalısınız!”

KAYBOLAN DEĞERLERİMİZ NEREDE?

“Son günlerde çokça gündeme gelen bir konu var: ‘128 milyar dolara ne oldu?’ Son yapılan açıklamalar gösterdi ki ne olduğu az çok belli. 128 milyar dolar Merkez Bankası’ndan hazineye, hazineden devlet bankalarına, devlet bankalarından birilerine gitmiş! O birileri kim? Açıklayın, kimlere gitmiş, kimler kullanmış bunu. Para ne oldu değil kime gitti?

‘128 milyar dolar nerede?’ diye seslenirken aslında biz kaybettiğimiz değerlerimizi de sormak istiyoruz. Adalet ve ahlak nerede? Liyakat ve istişare nerede? Şeffaflık ve denetim nerede? Plan ve program nerede? Bunları özetleyecek son soru ise vicdan nerede?

GEÇİME ODAKLANALIM

“Güçlendiğini iddia eden bir ülkeden; borç bulamayan, hazinesi tamtakır, Merkez Bankası ekside çalışan bir ülke haline geldik. Bu durum bugünkü iktidarın kabahatidir.

Büyümeyi inşaatla, rantla özdeşleştirmiş bir anlayış terk edilmeden ülkemizin ayağa kalkması mümkün olamaz.

Bunlar göz önüne alınmazsa ülkemiz sağlıklı ve sürdürülebilir bir şekilde büyüyemiyor.

Çiftçinin, emeklinin, esnafın, işçinin, dar gelirlinin, asgari ücretlinin, memurun halinden anlayan yok.

Türkiye’de geniş tanımlı işsizlik %30’lara dayandı. Genç işsizlikte rekor üstüne rekor kırılıyor. Babalar işsiz, evine aş götüremiyor.

Türkiye’miz, insanımızın her geçen gün daha da fakirleştiği, küçük bir azınlığın servetine servet kattığı ancak çoğunluğun kuru ekmeğe, patatese, soğana muhtaç bırakıldığı bir ülke olamaz, olmamalıdır.

Sadece seçim kazanma ve koltukta kalma hırsının ülkemizi getirdiği nokta ortadadır.

Vatandaşımızın derdi geçimdir. İnsanımızın önceliği ekonomik koşullarının iyileşmesidir.

İktidar bir adım atmış, 3 milyar elektrik şirketlerine para ödeniyor ama hemen tedbir alınıyor. Bu 3 milyar gelecek faturalarda vatandaşa yansıtılacak.

Vatandaşın derdine derman olmayı bıraktılar, dert üstüne dert yüklüyorlar!

Evine götüreceği ekmeği, çocuğuna alacağı kıyafeti, ayın sonu gelince ödeyeceği kirayı ve faturaları kara kara düşünen insanımızın problemlerini görmezden gelen siyaset anlayışını reddediyoruz.”

“AMERİKA’NIN ELİNDE MİLYONLARCA MAZLUMUN KANI VAR”

Açıklamasının devamında ABD Başkanı Biden’in sözde Ermeni soykırımıyla ilgili açıklamalarına da değinen Cıdık, “Bugün Türkiye’yi sözde “Ermeni Soykırımı” ile itham eden Amerika’yı bütün dünya Vietnam’da, Afganistan’da ve Irak’ta eline bulaştırdığı milyonlarca mazlumun kanından tanımaktadır. Kendi tarihini Kızılderililere yaptığı soykırımla başlatan Amerika, ülkemizi ve tarihimizi masumlara kastetmekle ve sözde soykırımlarla itham edecek en son ülkedir. Bugün olduğu gibi yarında zulümlerle anılacak olanların iftiralarına tarih asla itibar etmeyecektir” dedi. (Haber Merkezi)