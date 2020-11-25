Vatandaş ihaleleri dijital ekranlardan takip ediyor

Çorum Belediyesi yaptığı tüm ihaleleri ve bu ihalelerin sonuçlarını dijital ekranlardan düzenli olarak yayınlayarak vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Vatandaş, özellikle ihalelerin led ekranlarda hangi firmaya ne kadara verildiğini görmekten memnun olduklarını ifade ederken, sadece Çorum’un değil her yerde bu şeffaflığın olması gerektiğini dile getirdi.

İnternet kullanamayan vatandaşların bu tür bilgileri led ekranlardan daha rahat takip edebildiklerini söyleyen Eldivas Ünlü isimli vatandaş, “Ekranda yayınlanınca bizim için daha kolay. İnternet kullanan var kullanamayan var. Vatandaş buradan geçerken ekrandan görebilecek.” dedi.

Kerep Tüfekçi ise, “Eskiden böyle birşey yoktu. Ne ihalesi oldu kim aldı kimsenin haberi yoktu. Şimdi şeffaf, açık herkes görebiliyor.” şeklinde konuştu.

Şeffaflığın tüm ülkede olması gerektiğini savunan Yalçın Atlas adlı vatandaş da “Topluma böyle açık ve şeffaf olması çok iyi. Belediyeye geldiği zaman vatandaş gerekirse bu bilgilerle hesap da sorabilir. Sadece belediye değil tüm ülkede olması gerekir.” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)