Son Dakika

Vatandaş ihaleleri dijital ekranlardan takip ediyor

Belediyenin “şeffaf ve hesap verilebilirlik belediyecilik” anlayışı doğrultusunda başlattığı pano uygulaması vatandaştan tam not aldı.

Güncel 25.11.2020, 18:47
30
Vatandaş ihaleleri dijital ekranlardan takip ediyor

Çorum Belediyesi yaptığı tüm ihaleleri ve bu ihalelerin sonuçlarını dijital ekranlardan düzenli olarak yayınlayarak vatandaşları bilgilendirmeye devam ediyor. Vatandaş, özellikle ihalelerin led ekranlarda hangi firmaya ne kadara verildiğini görmekten memnun olduklarını ifade ederken, sadece Çorum’un değil her yerde bu şeffaflığın olması gerektiğini dile getirdi.

İnternet kullanamayan vatandaşların bu tür bilgileri led ekranlardan daha rahat takip edebildiklerini söyleyen Eldivas Ünlü isimli vatandaş, “Ekranda yayınlanınca bizim için daha kolay. İnternet kullanan var kullanamayan var. Vatandaş buradan geçerken ekrandan görebilecek.” dedi.

Kerep Tüfekçi ise, “Eskiden böyle birşey yoktu. Ne ihalesi oldu kim aldı kimsenin haberi yoktu. Şimdi şeffaf, açık herkes görebiliyor.” şeklinde konuştu.

Şeffaflığın tüm ülkede olması gerektiğini savunan Yalçın Atlas adlı vatandaş da “Topluma böyle açık ve şeffaf olması çok iyi. Belediyeye geldiği zaman vatandaş gerekirse bu bilgilerle hesap da sorabilir. Sadece belediye değil tüm ülkede olması gerekir.” ifadelerini kullandı.

(Haber Merkezi)

Yorumlar (0)
Yorum yapabilmek için lütfen üye girişi yapınız!
banner255
banner133
az bulutlu
banner303

 KAYBETTİKLERİMİZ 

Namaz Vakti 25 Kasım 2020
İmsak 06:02
Güneş 07:31
Öğle 12:32
İkindi 15:01
Akşam 17:23
Yatsı 18:47

Gelişmelerden Haberdar Olun

@