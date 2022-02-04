Vatandaş faturalara isyan etti: “Yemeyeceğiz, içmeyeceğiz bu kışı geçireceğiz artık”

Hayat pahalılığıyla mücadele eden ve nereden tasarruf edeceğini şaşırır duruma gelen vatandaşlar, zamlı faturalara isyan etti.

Normalde ödedikleri tutarların neredeyse 2 katı kadar artış olduğunu dile getiren vatandaşlar, “Yemeyeceğiz, içmeyeceğiz bu kışı geçireceğiz artık” diyerek dert yandı.

Doğalgazını akşam 7’de açıp 10’da kapattığını söyleyen bir vatandaş, “Faturalarımız çok arttı. Isınamıyoruz. Donuyoruz. 100 liram var korka korka harcıyorum. 400 TL geldi doğalgazım yevmiyeyle çalışıyorum. Elektriği doğalgazı kesmesinler diye her şeyden kısıp, faturaları ödüyoruz. Sonumuz ne olacak bilmiyorum” diye konuştu.

Aldığımız maaşı faturalara veriyoruz diyen bir vatandaş şöyle devam etti: “110 lira elektriğe ödüyordum 200 lira geldi. 650 lira da doğalgaz geldi. Ne yapacağımızı şaşırdık. Nasıl ödeyeceğimizi düşünüyoruz.”

Faturaların çok yüksek geldiğini kaydeden bir vatandaş, “300 lira elektrik, 900 lira doğalgazımız geldi. Asgari ücreti 4 bin 250 lira yaptılar, güya milletin gözünü boyadılar başka bir şey değil. Kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar” dedi.

‘Yatıyoruz kalkıyoruz zam’ diyerek zamlara tepki gösteren bir vatandaş, bugün alınan bir ürünü yarın aynı fiyata almanın mümkün olmadığını dile getirerek, yaşananları Kemal Sunal filmlerine benzetti.

2 kişi yaşamalarına rağmen geçinmekte zorlandığını bildiren bir vatandaş, “350 lira doğalgaz, 175 lira elektriğim geldi. Allah kalabalık ailelere sabır versin” şeklinde konuştu.

Doğalgazının 455 lira, elektrik faturasının ise 266 lira geldiğini belirten bir vatandaş, “Bu fiyatlar normal. Ben emekliyim, kahvem yok, sigaram yok, çocuklarım çalışıyor, rahat. Yakıyoruz, ısınıyoruz” ifadesini kullandı.

Daha önce AK Parti’ye oy verdiğini ancak pişman olduğunu dile getiren bir vatandaş, “Cumhurbaşkanı bizi muma muhtaç etti. Kendisine bir sistem kurdu. Cumhuriyetin bütün mirasını bitirdiler. Bu zamlar daha da devam eder. Açık açıktayız ama neye şükrettiğini bilmeyen bir halk var” dedi.

Bir vatandaş, faturalarda 50 liralık bir fark olduğunu bunun da normal olduğunu söylerken, bir başka vatandaş, “Doğalgaz çok geldi hemşerim. Geçen ay 350 lira geliyordu bu ay 700 geldi. Yemeyeceğiz, içmeyeceğiz bu kışı geçireceğiz artık. Memnun değiliz” diye dert yandı.

Bir vatandaş, “Her şey iyi olacak inşallah, ben Cumhurbaşkanıma hiçbir şey diyemiyorum, iyi insan, güzel yönetiyor” derken, bir başka vatandaş “Yardım edeceklermiş bakalım inşallah ederler” ifadesini kullandı.

Faturaların yüzde 50 arttığını dile getiren bir vatandaş, “Millet perişan. Faturaları ödemekte güçlük çekiyoruz artık” dedi.

Bütün iktidarların aynı olduğunu değişen bir şey olmadığını belirten bir vatandaş, şunları söyledi: “Olan garibana oluyor. Zengin daha çok zenginliyor, fakir daha çok fakirleşiyor. Gariban hep gariban, altta kalanın canı çıksın.”

Hayat pahalılığından dert yanan bir vatandaş, “Millet zor geçiniyor. Maaşlar da az geliyor. Düzenler iyi değil, 205 elektrik geldi, 350 doğalgaz geldi. Sonumuz hayrolsun” ifadesini kullandı.

Elektrik faturasının 250 lira gelmesine isyan eden bir vatandaş, şunları söyledi: “Kış dönemi, biz inşaatlarda çalışıyoruz. Bizim için bu dönemde geçinmek çok zor. Bu faturaları yatırmadığın zaman ne yapacak gelecek kesecek bir de açma kapama bedeli alıyor. Biz vatandaş olarak devletten şu dönemde bizlere yardımcı olmasını istiyoruz.”

Bir vatandaş, ülkenin kötü durumda olduğunu kaydederek, “Enflasyon yüzde 50’de fazla. Ülkenin durumu hiç iyiye gitmiyor. Halkımız da artık biraz düşünüp tartmalı, ona göre karar vermeli” diye konuştu.

Vatandaşların elektrik, su ve doğalgazı tasarruflu kullanmalarını söyleyen bir vatandaş, “Herkes tedbir alsın, cayır cayır yakmasın. Az kullanılırsa faturalar da yüksek gelmez” dedi.

Tüm zamlardan şikayetçi olduklarını dile getiren bir vatandaş, “Sadece elektrik doğalgaza mı zam geldi. Ben çiftçiyim gübre olmuş 500, mazot olmuş 15, cepte para yok. Bu çiftçinin hali ne olacak. Çiftçi öldü, çoluk çocuk ne yiyecek. Ortalık yanıyor” dedi.



