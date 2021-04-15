“Vatandaş fakirleşirken kimler büyüdü?”

İYİ Parti Çorum İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, Türkiye’nin 2020 yılı için açıkladığı 1,76’lık büyüme rakamı ile ilgili değerlendirmede bulundu.

2020 yılındaki büyümenin yüzde 94’ününün finans ve sigorta sektöründen geldiğini belirten Özsaçmacı, “Üretim yöntemiyle milli gelire bakıldığında, 2020’deki yüzde 1,76’lık büyümenin 0,94’ü (yani yarısından fazlası) finans ve sigorta sektöründen geliyor. Yani millet fakirleşirken bankacılık ve sigorta kesimi büyüyor. Haydi sevin nasıl sevineceksen bu büyümeye” dedi.

“BÜYÜK FİRMALARIN KÂRI ARTTI”

Bankacılık sektörü başta olmak üzere büyük firmaların karının arttığını kaydeden Bekir Özsaçmacı, “Gelir yöntemiyle milli gelire bakıldığında ücretlerin payının azaldığı görülmektedir. Ücretlerin katma değer içindeki payı 2019’da yüzde 34,8 ilken 2020’de yüzde 33’e düştü. Peki kimin payı arttı? Tabi ki bankacılık kesimi başta olmak üzere büyük firmaların kârı arttı” ifadelerini kullandı.

Harcama yöntemiyle milli gelire bakıldığında 2020’deki %1,76’lık büyümeden daha fazlasının stok değişiminden geldiğini dile getiren Özsaçmacı, “Stok değişiminin (+hata payının) büyümeye katkısı %3,41. Yani stok artışı (veya hata) sıfır olsaydı Türkiye ekonomisi 2020’de büyümek bir yana %1,65 küçülecekti” şeklinde konuştu.

“CUMHURİYET TARİHİNDE İLK”

2020 yılında Türkiye’de kişi başı gelirin 6,7 dolar küçülerek 8.599 dolara gerilediğini kaydeden İYİ Parti İl Başkanı Bekir Özsaçmacı, “Bu ilk değil tabi ki. Cumhuriyet tarihinde ilk defa 7 yıl üst üste kişi başı gelir azalıyor. Son 7 yılda kişi başına kümülatif fakirleşme %31,7 oldu. 2020’de Türkiye ekonomisi dolar bazında yüzde 5,7 küçüldü. 2013’de 958 milyar dolar olan milli gelir 2020’de 241 milyar dolar kayıpla 717 milyar dolara geriledi. Son 7 yılda küçülme yüzde 25’i aştı” diye konuştu. (Haber Merkezi)