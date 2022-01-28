Vatandaş en çok iş ve sosyal yardım istedi

İçişleri Bakanlığı’nın kamu hizmetlerinde kolay erişimin sağlanması, vatandaşın başvurularının hiçbir boşluğa mahal vermeden hızlı bir şekilde sonuçlandırılması, kamu hizmetlerinin sunumunda vatandaş memnuniyetinin arttırılması amacıyla hayata geçirdiği “açık kapı” projesi kapsamında Açık Kapı Şube Müdürlüğü’ne 4.344 başvuru yapıldığı açıklandı.

Geçtiğimiz yıl içerisindeki başvuruların 2.947’sinin e-devlet uygulaması üzerinden yapılırken, 989’unun web sitesi olan www.acikkapi.gov.tr adresinden, 392’sinin ise mobil uygulama üzerinden yapıldığı bilgisinin verildiği açıklamada, “Açık Kapı Sistemine, 06/04/2018 tarihinden 2021 yılı sonuna kadar yaklaşık 4 yılda toplamda 30.330 başvuru yapılmıştır. Yapılan başvurularda sosyal yardım konusu ile iş talepleri öne çıkmaktadır” denildi. (Haber Merkezi)

