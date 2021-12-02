“Vatandaş devletine güveniyor”

MHP’nin Mecitözü İlçe ziyaretine İl Başkan Agah Karapıçak’ın yanı sıra, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, Merkez İlçe Başkanı Reşit Büzkaya, Mecitözü İlçe Başkanı Hüseyin Güneş, MHP Alaca İlçe Başkanı Şerafettin Ercoşkun ve çok sayıda partili katıldı.

MHP İl Başkanı Agah Karapıçak başkanlığındaki heyet Mecitözü ziyaretine ilk olarak Anadolu Velilerinden Elvan Çelebi türbesine ziyaret ederek başladı. Vatanın birliği ve beraberliği için dua eden MHP heyeti, ayrıca bu toprakların yurt yapılmasında emeği olan herkes için dua etti.

Daha sonra Mecitözü Halk Eğitim Merkezine ziyaret eden Agah Karapıçak ve MHP heyeti, çalışmalar hakkında bilgiler alarak, el emeği göz nuru ürünleri incelediler. Mecitözü HEM ziyareti sırasında konuşan Agah Karapıçak, “Kişisel, sosyal ve kültürel gelişimleri yanı sıra bireylerin ekonomik manada da kazanımlar elde ederek, toplumun kalkınması noktasında olumlu katkılar sağlayan Halk Eğitim Merkezlerimizin daha uygun ortamlarda, daha fazla desteklenmesi düşünüyoruz” dedi.

İlçede hizmet veren esnafları tek tek işyerlerinde ziyaret eden Karapıçak, esnafların işlerinin durumları ile ilgili bilgi alıp, sohbet etti. Esnafa ‘hayırlı işler’ temennisinde bulunan Agah Karapıçak, cadde ve sokak turunda vatandaşların istek ve taleplerini dinleyerek Genel Başkanları Devlet Bahçeli’nin selamlarını iletti.

Vatandaşın yüzlerinde devlete olan güveni gördüklerini belirten MHP İl Başkanı Karapıçak, “Aziz milletimizin devletine olan güvenini yüzlerinde görmek, sözlerinde işitmek bizleri ziyadesi ile mutlu etmiştir. Rabb'im Vatanımız, Milletimizin birlik ve dirliğine zeval vermesin” dedi.

Daha sonra ilçede kurulan pazar yerine geçen Karapıçak ve MHP Heyeti, pazarcı esnafına hayırlı işler dileyerek, vatandaşlarla sohbet etti. Türk milletinin günü geldiğinde yeniden Cumhur İttifakına destek vereceğine inandığını kaydeden Agah Karapıçak, “Yılmadan, yorulmadan Hakk için, halkımızla iç içe olacağız. Bu Millet biziz, bu Devlet biziz, bu vatan biziz, İstikbalin mimarı da bizler olacağız” diye konuştu.

Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden Karapıçak, daha sonra İlçe teşkilatını ziyaret ederek burada muhtar, gaziler ve partililerle bir toplantı gerçekleştirdi.

(Volkan SINAYUÇ)

