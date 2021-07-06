“Vatandaş, ayarlanmış tüketici fiyat endeksi ile kandırılıyor”

DEVA Partisi Çorum İl Başkanı Orhan Vargeloğlu, “TÜİK’e göre, Haziran ayında tüketici fiyatlarındaki (TÜFE) aylık artış yüzde 1,9, yıllık artış yüzde 17,5 olurken, yurtiçi üretici fiyatlarındaki (ÜFE) aylık artış yüzde 4, yıllık artış ise yüzde 42,9 oldu” dedi.

Vargeloğlu yaptığı açıklamada gerçek ve hissedilen enflasyonun üretici fiyatlarındaki artış kadar olduğunu, iktidarın vatandaşı uyarlanmış ve ayarlanmış tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile kandırdığını söyledi.

Vargeloğlu, sabit gelirli vatandaşlara maaş zammı yapılırken fiili enflasyonun göz ardı edilmesini şu sözlerle eleştirdi :

“Hükûmet memurlara bu yılın ilk altı ayı için yüzde 3’lük bir zam vermişti. Bu yılın ilk altı aylık döneminde gerçekleşen enflasyon dikkate alınarak memurlara yüzde 5,45 oranında ‘enflasyon farkı’ verilecek. Yılın ikinci yarısı için öngörülen yüzde 3 oranındaki artışla birlikte memurların alacağı toplam artış yüzde 8,45 olacak.

EMEKLİLER DE % 8.45 ORANINDA ZAM ALACAK

Hükûmet ve yandaş medyası bu zamları yüksek, yeterli, hatta memur ve emeklilerimize yapılan bir lütuf gibi sunmaya çalışıyor. Oysa işçi, memur ve emeklilerimiz sadece resmî enflasyon verileri dikkate alınarak ve enflasyon baskısı altında ezildikten sonra gecikmeli bir biçimde zam almaktadır.

Yapılan bağımsız enflasyon hesaplamalarına ve anketlere göre halkımızın fiilen yaşadığı enflasyon, resmî rakamların iki katından fazladır. Bu gerçek; maaş ve ücret zamlarında tümüyle göz ardı edilmektedir. Bu zamlar, fiili enflasyonun yarısından bile düşük seviyededir.”

Her ay açıklanan üretici fiyat endeksi (ÜFE), tüketici fiyat endeksinin (TÜFE) 2 katıdır. Üretici üretirken harcadığı maliyeti, satış fiyatlarına yani tüketiciye yansıtmıyor mu hiç diye düşünmeden edemiyoruz !

“ELEKTRİK VE DOĞALGAZ ZAMLARI MAAŞ ARTIŞINA YANSITILMADI”

Vargeloğlu, ayrıca geçtiğimiz hafta elektrik ve doğalgaz fiyatlarına gelen zamların zamanlamasına da dikkat çekti: “Yapılan maaş ve ücret artışları, elektrik fiyatlarına yüzde 15, doğalgaz fiyatlarına ise yüzde 12 oranında zam yapılmasıyla birlikte daha ilk günden eridi.

Her konuda halkımızı yanıltmayı ve aldatmayı alışkanlık haline getiren iktidar, bu zamları 1 Temmuz’dan itibaren geçerli olacak şekilde yaptığı için zamlar maaş artışlarına yansımadı.

Memur ve emekliler bu zamları bir sonraki maaş artışına kadar herhangi bir telafi almadan üstlenmeye devam edecek.” (Haber Merkezi)

