“Vatan ve bayrak sevgisinin mısralara dökülmüş ifadesi”

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy tarafından kaleme alınarak kahraman Türk ordusuna ithaf edilen İstiklal Marşı’nın her kelimesinde inanç, her dizesinde iman, her kıtasında cesaret ve kararlılık ile milli bilinç ve hürriyet aşkının, vatan ve bayrak sevgisinin, inancın, kararlılığın ve azminin mısralara dökülmüş ifadesi olduğunu kaydeden Vali Çiftçi, açıklamasında şunları bildirdi:

“Devletimizin ve milletimizin bağımsızlık sembolü olan ve kalbi istiklal sevgisi ile dolu hayatı boyunca hakkı tutup kaldırmış ve haksızlık karşısında dimdik durmuş münevver ve mütefekkir şairimiz merhum Mehmet Akif Ersoy’un muhteşem mısralarıyla ebedîleştirdiği İstiklal Marşı’mızın, 12 Mart 1921’de Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilişinin 101. yıldönümünü büyük bir iftiharla kutluyoruz.

Bugün bizlere düşen görev, İstiklal Marşı’nın yazılmasına neden olan eşsiz mücadelenin önem ve değerinin şuuruna varmak, aziz milletimizin imkansızlıklar içerisinde gösterdiği onurlu mücadelesini benliğimizde sürekli canlı tutmak, ecdadımızın emaneti olan vatanımıza sahip çıkmak ve Milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy’un “Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın” temennisini sonsuza kadar yaşatmak olmalıdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü’nde, aziz milletimizin yedi düvele karşı topyekûn ve kararlı mücadelesine ilham vererek milli mücadelemizi destanlaştıran İstiklal Marşı’nın Şairi Mehmet Akif Ersoy’u ve İstiklal Savaşı’nın bütün kahramanlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.” (Haber Merkezi)