“Vatan ve bayrak sevgisi, sözde değil, özde olmalı”

Belediye Meclisi toplantısında CHP Grubu tarafından verilen “Belediye tabelalarına T.C. ibaresinin eklenmesi” konusundaki önergenin gündeme alınmaması, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın’ın “gerekli” görmemesi kamuoyunda büyük tepkiye neden olurken, CHP İl Başkanı Hasan Eray Tüfekçi de tepkisini bir açıklama ile ortaya koydu.

AKP Hükümetinin T.C.’den rahatsız olduğunu, zaman zaman Atatürk’e, İstiklal Marşı’na, Andımız’a olan alerjinin boy gösterdiğini, kamuya ait tabelalardan T.C. ibaresinin kaldırılmasının bunun en belirgin örneklerinden biri olduğunu ifade eden Tüfekçi, “T.C.’yi tabelalardan kaldırmakla gönlümüzden, kalbimizden de kaldıracaklarını zannedenler aldanıyor. Vatan sevgisinin siyaseti, hesabı olmaz. Vatan sevgisi kişinin özünde olmalı. Kuru laflarla vatan sevgisi olmaz. Bir taraftan Mehmetçiği Suriye’ye savaşa, operasyona göndereceksin, diğer yandan tabelalara T.C. yazısını çok göreceksin. Bir yandan FETÖ olayında “kandırıldık” diyeceksin, diğer yanda Türkiye Cumhuriyeti’nin altyapısını zayıflatacak adımlar atacaksın. Sizler hangi mantığa hizmet ediyorsunuz, kimi kandırdığınızı zannediyorsunuz. “Bizler T.C.’yi gönülden seviyoruz, tabelaya koymaya gerek yok, tabelalara zaten yazılar sığmıyor” deyip de sadece iki harfi çok görmeniz, kafanızın içindeki karanlık düşünceyi ortaya koyuyor” ifadesini kullandı.

“HANGİ ZİHNİYETE HİZMET EDİYOR?”

Tüfekçi, “Birlik beraberliğin en üst çatı noktası vatan ve bayraktır. Vatanımız söz konusu olduğunda akan sular durur. Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet ettiği vatanımıza sahip çıkmak hepimizin vatandaş olarak borcudur” diyerek, vatan ve bayrak sevgisinin sözde değil, özde olması gerektiğini vurguladı.

Hasan Eray Tüfekçi: “T.C.’nin kaldırılması ve özerklik bölücü terör örgütünün iki argümanıdır. Çözüm sürecinde tabelalardan indirilen T.C. ibaresini tekrar tabelalarda yer aldırmayan AKP’nin kimlere hizmet etiğini kamuoyunun taktirine bırakıyorum” diye konuştu.

“T.C. İBARESİ OLMAYAN KAMU KURULUŞU DÜŞÜNEMİYORUZ”

CHP İl Başkanı Tüfekçi, açıklamasını şöyle sürdürdü: “Sizler tabelalarınıza bedeli kanla, canla ödenen Türkiye Cumhuriyeti ibaresini ekleyin biz bunun ekonomik yükünü karşılarız. Bir tabelaya T.C. ibaresi yazdırmak maliyeti artırıyorsa, daha önce yazılı olan bu ibareyi kaldırıp tekrar yeni bir tabela yaptırmak maliyeti artırmıyor mu? Belediyelerimizin tabelasında Türkiye Cumhuriyeti ibaresinin yer alması birilerine göre önemsiz, birilerine göre maliyeti yüksek bir konu olabilir ama Türkiye Cumhuriyeti’nin ne pahasına kurulduğu bilen, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Cumhuriyet Halk Partili bizler için bu konu es geçilmeyecek, ötelenmeyecek ciddi bir konudur. Bu konu Türkiye Cumhuriyeti’ne nereden baktığınızı gösteren hayati bir konu.

Konunun bu kadar gündem olmasının sebebi AKP’nin Türkiye Cumhuriyeti ibaresine karşı gösterdikleri dirençtir. Asıl amaç bürokraside T.C. tekrarlarını engelleyerek belleklerden Türkiye Cumhuriyeti'ni silmek midir? T.C. ibaresi olmayan bir belediye, bir kamu kuruluşu düşünemiyoruz. Bunu hiç kimse kabul etmez, bunu hiç kimse içine sindiremez. Bu vatan kolay kurulmadı ve kolaylıkla teslim edilmeyecektir.

“MİLLİYETÇİLİK BİZİM İÇİN SÖZDE DEĞİL, ÖZDE OLAN BİR İLKEDİR”

CHP’nin amblemindeki 6 ok, “Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılapçılık” anlamına gelmektedir. 6 oktan birisi olan milliyetçilik, Cumhuriyet Halk Partililer için sözde değil, özde olan bir ilkedir. Atatürkçülüğün en önemli ilkelerinden biri milliyetçiliktir. Bu ilke, Millî Mücadele’nin doğuşunda ve başarıya ulaşmasında başlıca rolü oynamıştır; zira yeni kurulan devlet, artık milletler topluluğuna değil, sadece Türk unsuruna dayanıyordu, bu sebeple ulus devletti, millî bir devletti. Millî sınırlarımız içinde, millî benliğimizi duyarak varlığımızı yükseltmeye çalışmak, Atatürk milliyetçiliğinin esasıdır. Irkçılığı reddeden Atatürk milliyetçiliği bütünleştirici, birleştirici, vatan yüzeyinde millî birliği sağlayıcı bir milliyetçiliktir. "Ne mutlu Türk’üm diyene!" özdeyişiyle kalplere millî iman perçinleyen Atatürk, aynı zamanda insanlık ülküsünün ve insan sevgisinin de simgesidir. Atatürkçülüğün milliyetçilik anlayışı hiçbir zaman bencil bir milliyetçilik değildir; aksine bu anlayış, insanî bir ülkü ile el ele yürümektedir. Atatürk milliyetçiliğine göre, Türk vatandaşları her şeyden önce kendi milletinin varlığı ve mutluluğu için çalışacak, fakat başka milletlerin de huzur ve refahını düşünecektir. İşte Atatürkçü düşünce sisteminin "Yurtta barış, cihanda barış" ilkesi, milliyetçiliğimizin bu insancıl yönünü işaret etmektedir.”

Hasan Eray Tüfekçi, Çorum Belediyesi’nin tabelalarına “T.C.” ibaresini yazdırmasını talep ederek, bunun aksine olan bir davranışın ise Türk milletine, vatana, bayrağa saygısızlık olacağını savundu.

(Haber Merkezi)