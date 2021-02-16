Vatan Partisi’nden teröre kınama

Kanlı terör örgütü PKK’nın kaçırarak yıllardır mağaralarda kapalı tuttuğu silahsız insanları başlarına kurşun sıkarak katlettiğinin belirtildiği açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Şehitlerimizi rahmetle anıyor ve Kanlı PKK örgütünü şiddetle kınıyoruz.

İçte ve dışta tükenme noktasına gelen PKK terör örgütünün bu son vahşi cinayeti ile 5-6 yıldır elinde tuttuğu bu masum insanları katletmesi çaresizliğinin bir ifadesidir.

Kahraman Türk Ordusunun önünden kaçacak delik arayan bu kanlı örgütü efendisi Amerika Birleşik Devletleri de kurtaramayacaktır.

Bu son vahşi cinayetler Türk milletini sımsıkı birleştirmiş. Terör destekçisi bir avuç haini açığa çıkarmıştır. Terör örgütü ile masaya oturmayı, şehitlerimizi Türk Ordusunun bombaladığı yalanlarını yayarak teröre dolaylı destek verenlerin maskesi düşmüş, kirli yüzleri açığa çıkmıştır.” (Haber Merkezi)