Vatan Partisi 1 Mayıs’ı kutladı
Vatan Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Patlar, “Türkiye’nin ve dünyanın büyük bir dönüşüm sürecinde kutladığımız 1 Mayıs Bayramı, ülkemizi bağımsızlık ve özgürlüğüne giden yolda, yeni bir merhale olacaktır” dedi.
Batı emperyalizminin çöküşe geçtiği, yeni bir dünya düzeninin kurulmakta olduğu günümüzde işçi sınıfına önemli görevler düştüğünü kaydeden Patlar, “Çökmekte olan batı emperyalizmi, NATO’yu doğuya doğru genişletme projesiyle, Asya güçlerini kuşatmaya çalışmakta, çöküşünü geciktirmek istemektedir.
ABD baltası, Ukrayna yöneticilerini figüran olarak kullanmaktadır. Ve Ukraynalıları ateşe sürmektedir. Türkiye bu durumda tarafsız olamaz. Yerimiz, Gazi Mustafa Kemal’in söylediği gibi Asya’dadır.
Biz inanıyoruz ki, Türkiye bu sıkıntıları aşacaktır. Vatan Partisi’nin ‘Üretim Devrimi’ politikaları ile yeniden ayağa kalkacak ve dünyadaki onurlu yerini alacaktır.
Türkiye bağımsızlığını ve onurunu koruyarak Mustafa Kemal Atatürk’ün yolunda layık olduğu yere gelecektir.
Bugünkü sıkıntılar, yeni bir dünyanın doğum sancılarıdır. Yepyeni bir dünya kurulacak Türkiye’de burada yerini alacaktır” dedi. (Haber Merkezi)
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|12
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|P
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|80
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|33
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|1. Real Madrid
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|63
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