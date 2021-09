“Vatan aşığı gazilerimiz, her zaman gurur kaynağımız”

Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921 tarihinde Mustafa Kemal Atatürk’e “Gazilik” ve “Mareşallik” rütbesinin verilişini her yıl “Gaziler Günü” olarak kutladıklarını belirten Çiftçi, “Şanlı tarihimiz “Gaza” anlayışının bir gereği olarak mukaddes vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğrunda canını feda etmekten çekinmeyen aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin fedakârlıklarıyla elde ettiği nice zaferlerle doludur. Gaza ruhu, tarih boyunca olduğu gibi bugün de milletimizin şuurunda tüm canlılığıyla yaşamaya devam etmektedir” dedi.

“Vatan, uğrunda her türlü fedakârlığı göstermemiz gereken ortak değerimizdir” diyen Vali Çiftçi, açıklamasında şunları dile getirdi:

“Bizler, tarihi vatan uğrunda kanlarıyla destanlar yazan şehitler ve gazilerle dolu bir milletin evlatlarıyız. Milletimiz, dün olduğu gibi bugün de ‘Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz’ düsturundan hareketle, istiklalini ve istikbalini savunmuş; vatan uğruna canını hiçe sayarak bu uğurda, hep en ön safta yer almıştır.

Tüm zorluklara göğüs geren ve inançlı bir mücadelenin unvanını taşıyan, milli değerleri benimsemiş vatan aşığı gazilerimiz, her zaman milletimizin gurur kaynağı olacaktır. Ay yıldızlı al bayrağımızı sonsuza dek dalgalandırmak, şehit yakınlarımıza ve gazilerimize hürmet etmek hepimiz için milli bir vazifedir.

Bugün millet olarak, birlik ve beraberlik içinde hür bir şekilde yaşıyorsak, bunu aziz şehitlerimize ve kahraman gazilerimize borçluyuz.

Bu özel gün vesilesiyle aziz şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, hayatta olan gazilerimizi en derin şükran, sevgi ve saygıyla selamlıyor, aileleri ile birlikte sağlıklı ve hayırlı ömürler diliyorum.” (Haber Merkezi)