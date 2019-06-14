“Varoluş sebebimiz öğrencilerimiz”

Bu yıl 2 kez okul çalışanlarına iftar verildiği söyleyen Özalp, “Öğretmen arkadaşlarımız ile diğer çalışanlarımızın katkıları ile okulumuz öğrencileri için 210 kişilik döner taktırdık. Ders yılımızı da öğrencilerimizi gönüllemek için döner ikramı ile sonlandırmış olalım istedik. Tüm öğrencilerimizin katılımı öğretmenlerimizin katkı ve katılımları ile bugün öğle yemeğimizi okulda birlikte yedik. Böylece genel motivasyon ve okula aidiyet duygusu pekiştirilmiş oldu. Varoluş sebebimiz sevgili öğrencilerimizdir” dedi.

(Haber merkezi)