Vargeloğlu’ndan bayram mesajı

Tüm Çorum halkının ve İslam aleminin mübarek Kurban Bayramı’nı kutlayan DEVA Partisi İl Başkanı Vargeloğlu, mesajında şu görüşlere yer verdi: “

Çok kıymetli Çorumlu hemşehrilerim, Sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Mübarek Kurban Bayramını en kalbi duygularımla kutlarım. Sevgi, barış, kardeşlik, dayanışma duygularının yoğunlaştığı, milletçe birlik ve beraberliğin daha da pekiştirildiği bir Kurban Bayramı'na daha kavuşmanın mutluluğunun yaşıyoruz.

Kurban bayramının, milletimizle birlikte tüm İslam âlemine ve insanlığa hayırlar getirmesini niyaz ediyor, Kurban Bayramının kalplerimize huzur, ülkemize güzellikler, dünyamıza barış ve huzur getirmesi diliyorum. Bayramınız mübarek olsun”

(Haber Merkezi)